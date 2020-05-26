Елена Малышева заменит Александра Гордона в шоу "Док-Ток"

"Сегодня программу придется провести мне. Дело в том, что у Александра Гордона подозрение на коронавирус", - сообщила Елена Васильевна.

Выпуск посвящен именно новому вирусу. Поэтому для Малышевой тема программы близка.

Сам Александр Гордон отказывается от комментариев. Однако, по сообщениям источника, журналист резко прервал съемки и покинул студию.

Напомним, "Док-Ток" - это сравнительно новое шоу Первого канала, которое ведут Александр Гордон и Ксения Собчак по очереди или вместе.

Что касается Собчак, то ранее она уже сдавала тест на Covid-19 вместе с мужем Константином Богомоловым. По ее словам, результаты были отрицательными.