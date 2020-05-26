Елена Малышева заменит Александра Гордона в шоу "Док-Ток"

Ведущему нового шоу Первого канала Александру Гордону пришлось самоизолироваться из-за подозрения на коронавирус. Сейчас мужчина ждет результатов. Известно, что временно его заменит Елена Малышева. Об этом пишет StarHit.ru.
"Сегодня программу придется провести мне. Дело в том, что у Александра Гордона подозрение на коронавирус", - сообщила Елена Васильевна.
Выпуск посвящен именно новому вирусу. Поэтому для Малышевой тема программы близка.
Сам Александр Гордон отказывается от комментариев. Однако, по сообщениям источника, журналист резко прервал съемки и покинул студию.
Напомним, "Док-Ток" - это сравнительно новое шоу Первого канала, которое ведут Александр Гордон и Ксения Собчак по очереди или вместе.
Что касается Собчак, то ранее она уже сдавала тест на Covid-19 вместе с мужем Константином Богомоловым. По ее словам, результаты были отрицательными.
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