Что случилось? Настя Ивлеева рассказала, почему ее не было в Сети три дня

Оказалось, что девушка утроила себе трехдневную программу детокса. кроме того, она вернулась к работе.

"Я устроила себе детокс. Это очень полезная вещь... А сегодня мы снимаем целый день видосы для Instagram... Возвращаемся в творческую жизнь интернета", - сказала Ивлеева в сторис.

Девушка указала, что ее команда тоже находится на карантине. Все соблюдают безопасность и делают тесты. Поэтому они возобновили съемки и работу, ведь надо делать новый контент.

Кстати, если вы еще не видели TikTok-ролики Насти, то мы предлагаем оценить!