Что случилось? Настя Ивлеева рассказала, почему ее не было в Сети три дня

Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала своим подписчикам в Instagram, почему ее не было в Сети три дня.
Оказалось, что девушка утроила себе трехдневную программу детокса. кроме того, она вернулась к работе.
"Я устроила себе детокс. Это очень полезная вещь... А сегодня мы снимаем целый день видосы для Instagram... Возвращаемся в творческую жизнь интернета", - сказала Ивлеева в сторис.
Девушка указала, что ее команда тоже находится на карантине. Все соблюдают безопасность и делают тесты. Поэтому они возобновили съемки и работу, ведь надо делать новый контент.
Кстати, если вы еще не видели TikTok-ролики Насти, то мы предлагаем оценить!
@_agentgirl_
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