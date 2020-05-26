Вт, 26.05.2020
Авиарейсы в туристических целях можно будет возобновить, когда это позволит эпидемиологическая ситуация и единая политика ЕС. Талис Линкайтс, министр сообщения
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Что случилось? Настя Ивлеева рассказала, почему ее не было в Сети три дня

Что случилось? Настя Ивлеева рассказала, почему ее не было в Сети три дня

Настя Ивлеева

ФОТО: Instagram/_agentgirl_

Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала своим подписчикам в Instagram, почему ее не было в Сети три дня. 

Оказалось, что девушка утроила себе трехдневную программу детокса. кроме того, она вернулась к работе. 

"Я устроила себе детокс. Это очень полезная вещь... А сегодня мы снимаем целый день видосы для Instagram... Возвращаемся в творческую жизнь интернета", - сказала Ивлеева в сторис. 

Девушка указала, что ее команда тоже находится на карантине. Все соблюдают безопасность и делают тесты. Поэтому они возобновили съемки и работу, ведь надо делать новый контент. 

Кстати, если вы еще не видели TikTok-ролики Насти, то мы предлагаем оценить!

@_agentgirl_

Любите кофе? ☕️💕 ##топтикток ##топ ##настяивлеева ##agentgirl

♬ The Box - Roddy Ricch

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ