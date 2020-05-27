Лобода показала себя беременную в новом клипе

Пятиминутное музыкальное видео представляет собой нарезку кадров из домашнего архива певицы, снятых во время ее путешествий по миру с детьми, гастролей и на бэкстейдже концертов. В клип попали и трогательные видеофрагменты, сделанные во время второй беременности звезды, - на одних кадрах старшая дочь Светланы, девятилетняя Ева, идет с мамой на УЗИ, а на других Лобода терпит схватки в больничной палате.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Сама певица написала, что новый клип - "это калейдоскоп живых картинок из тысячи и одной жизни женщины. Это сотни портретов, настроений, эмоций, которые, подчас, остаются недоступными для случайных людей".

Главный посыл трека и клипа Лобода описала словами "как бы высоко ты не летал, тебе нужна любовь".

"Мы создали для вас легкое и очень эмоциональная видео. Надеемся, что ностальгия по тому времени, когда мы могли собираться вместе ,не продлится долго и уже очень скоро мы увидимся на новых концертах. А пока - наслаждайтесь семьей! Наши дети и любимый человек рядом -это все, что нам необходимо", - написала звезда в своем Instagram.

По состоянию на утро 27 мая, клип посмотрели уже более полутора миллиона человек.