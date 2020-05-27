Шнуров предложил выслать Пригожину сосисок, тот назвал его "мразенышем", и понеслось...

С чего все началось?

Все началось с того, что Иосиф Пригожин поддержал позицию танцора Сергея Глушко (Тарзана), который заявил, что в кризис государству стоит поддержать артистов, так как они смогут заработать еще не скоро.

Обмен колкостями между продюсером Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым начался после того, как Пригожин заявил, что сейчас артисты вынуждены "проедать то, что удалось в свое время скопить".

В ответ на это высказывание Шнуров предложил прислать продюсеру сосисок из популярной сети супермаркетов.

В своем стихотворении он упомянул жену продюсера Валерию, которую назвал "тетей Лерой".

Кроме того, Шнуров с сарказмом назвал Пригожина "борцом за нищих" и посвятил ему матерное стихотворение, ранее обвинившему артиста в "хайпожорстве".

"За то, что вмешиваешь сюда Леру, у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка", - отреагировал Пригожин, добавив, что жена и дети - это святое, а у музыканта "стерты границы".

Что было дальше?

26 мая Шнуров выложил скриншот сообщений, полученных от Пригожина. В нем одним из самых мягких ругательств в сторону лидера "Ленинграда" было слово "мразеныш".

Шнуров назвал это хамством.

Пригожин изданию "Подъем" заявил, что ничего не писал и даже не знает номер Шнурова. "Я сегодня встал в девять часов, хожу, извините за выражение, в трусах по квартире, не могу даже зубы почистить, потому что звонит и звонит телефон", - сказал он.

Позднее в разговоре с журналистами телеканала 360 Пригожин передумал и признал авторство сообщений: "Я ему не угрожаю. Я написал, что он негодяй и все. Я же не могу какие-то вещи писать в публичном пространстве. Я ему написал смс. Он просто негодяй и мерзавец".

В разгар конфликта супруга продюсера Валерия опубликовала в Instagram пост о морали и подмене понятий.

"Время, в которое мы живем, - это эпоха перемен. Все базовые координаты разъехались. Мораль - с большой буквы, настоящая, пошатнулась. И все, похоже, переходит на мир, в котором выигрывает тот, у кого кулак больше, - право сильнейшего", - написала Валерия.

И это все? Нет!

В разгар конфликта продюсер Иосиф Пригожин решил последовать примеру фронтмена "Ленинграда" и написал стихотворение о Шнурове.