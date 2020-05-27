Шнуров предложил выслать Пригожину сосисок, тот назвал его "мразенышем", и понеслось...

Вот уже несколько дней пользователи Instagram следят за "виртуальными разборками" двух представителей российского шоу-бизнеса - продюсера Иосифа Пригожина и музыканта и лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. С каждым днем ситуация накаляется все больше, и, возможно, ссора из виртуального пространства совсем скоро может перерасти в разборку физическую.
С чего все началось?
Все началось с того, что Иосиф Пригожин поддержал позицию танцора Сергея Глушко (Тарзана), который заявил, что в кризис государству стоит поддержать артистов, так как они смогут заработать еще не скоро.
Обмен колкостями между продюсером Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым начался после того, как Пригожин заявил, что сейчас артисты вынуждены "проедать то, что удалось в свое время скопить".
В ответ на это высказывание Шнуров предложил прислать продюсеру сосисок из популярной сети супермаркетов.
В своем стихотворении он упомянул жену продюсера Валерию, которую назвал "тетей Лерой".
Кроме того, Шнуров с сарказмом назвал Пригожина "борцом за нищих" и посвятил ему матерное стихотворение, ранее обвинившему артиста в "хайпожорстве".
"За то, что вмешиваешь сюда Леру, у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка", - отреагировал Пригожин, добавив, что жена и дети - это святое, а у музыканта "стерты границы".
Что было дальше?
26 мая Шнуров выложил скриншот сообщений, полученных от Пригожина. В нем одним из самых мягких ругательств в сторону лидера "Ленинграда" было слово "мразеныш".
Шнуров назвал это хамством.
Пригожин изданию "Подъем" заявил, что ничего не писал и даже не знает номер Шнурова. "Я сегодня встал в девять часов, хожу, извините за выражение, в трусах по квартире, не могу даже зубы почистить, потому что звонит и звонит телефон", - сказал он.
Позднее в разговоре с журналистами телеканала 360 Пригожин передумал и признал авторство сообщений: "Я ему не угрожаю. Я написал, что он негодяй и все. Я же не могу какие-то вещи писать в публичном пространстве. Я ему написал смс. Он просто негодяй и мерзавец".
В разгар конфликта супруга продюсера Валерия опубликовала в Instagram пост о морали и подмене понятий.
"Время, в которое мы живем, - это эпоха перемен. Все базовые координаты разъехались. Мораль - с большой буквы, настоящая, пошатнулась. И все, похоже, переходит на мир, в котором выигрывает тот, у кого кулак больше, - право сильнейшего", - написала Валерия.
И это все? Нет!
В разгар конфликта продюсер Иосиф Пригожин решил последовать примеру фронтмена "Ленинграда" и написал стихотворение о Шнурове.
"Ой друже мой Шнурков иль Шнуров! (Не знаю как тебя назвать) Ты для меня всегда был Шкуров", - начинает оно.
В стихотворении отмечается, что раньше Шнуров "пел в туалете", а сейчас "в Госдуме штурмовик".
При этом, по словам Пригожина, "пропитый до трещин лик" музыканта "стал заметен". "То ты на Первом лижешь руку, То на Втором лизнул башмак, Потом у Познера по мукам, И стало ясно, кто дурак", - написал продюсер, спросив у артиста, в каких случаях он "бывает честен".
В последних строках Пригожин заявил, что отвечать на выпады Шнурова в стихотворной форме "слишком много чести". Позже эта публикация пропала из Instagram продюсера. Пригожин снял новое видео, в котором сообщил: "Совершенно случайно заметил, что у меня пропал пост, посвященный Шнурову".
Так будут ли разборки?
Иосиф Пригожин сообщил, что не собирается оставлять высказывания Шнурова без ответа. Стало известно, что продюсер обратился за консультацией к юристам. "Сейчас в правовом поле мы изучаем вопрос. Работают юристы и адвокаты, серьезная мощная правовая группа. Он в образе алкаша просто толкает брань. И почему-то на это закрывают глаза. Что делают правоохранительные органы? Я вообще не понимаю, почему они молчат и позволяют некоторым людям вытирать о других ноги! Это просто беспредел", - цитирует Пригожина StarHit.ru.
Кроме того, известно, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин планирует "отдельный мужской разговор" с лидером "Ленинграда".
В разговоре с URA.RU он сказал, что разговор с музыкантом состоится спустя некоторое время после карантина.
"В карантин бросаться вирусом - глупо", - заявил Пригожин, уточнив, что его личная встреча с Сергеем Шнуровым состоится после ослабления ограничительных мер. Раскрывать детали "мужского разговора" продюсер не стал. "Пусть все подробности останутся лично между нами, мужчинами. Если, конечно, Сергея Шнурова можно назвать мужчиной", - отметил Пригожин.
Среди прочих высказываний продюсер признался, что история с Сергеем Шнуровым негативно сказывается на его семье.
"У меня в семье на этот счет большой разлад. Валерия категорически против, чтобы я реагировал на Сергея Шнурова", - отметил Иосиф в эфире радио "Комсомольская Правда".
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