Читают биографию Путина и едят пельмени. Как российская эмиграция "тоскует" на карантине

США: Российская модель Ирина Шейк смотрит "Поле чудес" и читает биографию Путина

На самоизоляции модель Ирина Шейк крайне редко выходит из дома, но когда отправляется по магазинам Нью-Йорка с дочкой Леей (от Брэдли Купера), то обязательно заходит туда, где делают вкусные пельмени и оливье.

"В ресторане Мари Vanna в районе Флэтайрон делают классные пельмешки, оливье и прочую бабушкину вкуснятину", - цитирует топ-модель "Комсомольская Правда".

Вечера Ирина с дочкой коротают за просмотром российских телепередач. В США девушка смотрит "Поле чудес", "Вечерний Ургант" и другие российские шоу.

Не так давно модель поделилась снимком, на котором она читает биографию президента России Владимира Путина.

Франция: Киноактриса и супермодель Наталья Водянова лепит пельмени и играет в шахматы

Еще одна топ-модель Наталья Водянова, переехавшая во Францию к миллиардеру Антуану Арно, проводит карантин в загородном доме. Сообщается, что девушка регулярно готовит на семью из шести человек. Мужа Наталья приучила к пельменям, и иногда вместе с детьми они садятся на кухне их лепить.

Во время отдыха многодетная мама играет в шахматы. Когда девушке удается выбраться на природу с друзьями, она устраивает пикники. Главное, что все в масках.

Великобритания: Бизнесмен Евгений Чичваркин готовит фаршированные перцы в честь своей бабушки

Оппозиционный бизнесмен, который регулярно отправляет в Россию деньги на борьбу с режимом, тоскует по Жуковке (деревня в Одинцовском городском округе Московской области), к которой, как он говорит сам, успел прикипеть сердцем. Он рассказывает, что именно там находился его особняк.

Несмотря на то, что в Лондоне бизнесмен торгует вином, а в его ресторане подают королевских крабов и британскую черную икру, сам Чичваркин дома предпочитает готовить более скромные блюда.

"Моей любимой бабушке, Марие Николаевне урождённой Роговской, посвящается", - написал он под фотографией фаршированной паприки.