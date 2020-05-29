"Народ у нас ведомый": экс-солист группы "Технология" Роман Рябцев о 90-х, шоу-бизнесе и "кидалове" в Риге
В Латвии наступает лето, а передача "В чем фишка?" перешла с "домашнего режима" на "студийный". Пока не сняты ограничения, с гостями мы общаемся удаленно. На этот раз RUS TVNET поговорил с российским музыкантом, экс-солистом группы "Технология", а ныне блогером Романом Рябцевым.
Роман подчеркивает, что участие в группе - это довольно короткий период его жизни. В разговоре он подтвердил, что звание "русский Depeche Mode" активно продвигал их продюсер Юрий Айзеншпис.
"Народ у нас ведомый... Люди очень ведутся на рекламу..." - объяснил он.
Если говорить об известности в России, то она не дает никаких бонусов. В 90-х популярность не означала то, что у тебя много денег. Айзеншпис приложил руку к тому, что денег у музыкантов группы "Технология" не было.
"Честно, он был конченым ублюдком, без дураков... Циничным, прожженным и конченым ублюдком. Такие и добиваются успеха", - признался Роман.
Определенно верно, что продюсер помог артистам стремительно достичь популярности, но музыкант считает, что это бы все равно случилось. Просто произошло бы не так быстро.
Рябцев отметил, что у каждой группы есть хейтеры, которым сложно объяснить влияние моды и трендов на музыку. Они часто ищут сходство и пытаются поймать на плагиате, хотя его там даже и нет.
Что касается 90-х годов, то артисты не переживали никакой ужас. Он считает, что эту информацию тиражируют СМИ.
"Это ложь, чтобы криминализировать 90-е... Какой рэкет? С артистов взять было нечего...
За всю гастрольную историю один раз в каком-то промышленном городе к нам подошли бандиты... Наш директор с ними "покалякал", и мы дали автограф... Вот и весь рэкет, который был... Нечего было грабить... Деньги обесценивались моментально", - объяснил Рябцев.
Денег было внешне много, но купить на них можно было мало.
На его взгляд, сейчас в шоу-бизнесе многие продолжают мыслить "категориями 90-х". В основном это есть у людей старой закалки. Сам Роман себя к таким не причисляет.
"Люди пренебрегают интернетом и социальными сетями. Люди когда-то сделали сайт корявый..." - указывает он.
Прежде всего артисты привыкли к тому, что они должны быть в телевизоре, на "Голубом огоньке" или на премии, которую "они сами себе и придумали": "Они считают, что они до сих пор звезды...". Здесь он привел в пример молодых исполнителей, которые прекрасно зарабатывают в соцсетях и по популярности "бьют" артистов старой формации. Подобное происходило и с группами хэви-метал в конце 80-х.
"Я давно понял силу интернета. Позже, чем хотелось бы", - сказал Роман, отметив, что развивается сейчас как блогер.
Стоит сказать, что в своих соцсетях он саркастичен и резок. Но не боится этим отпугнуть людей.
"Кого, старперов? Которые скажут: "Ах, нельзя ругаться... Артист не должен говорить о политике!". Если я и отпугну кого-то, то мне такие люди не нужны.
Я прежде всего собираю людей, которым я интересен как человек, а не как воспоминание о пубертатной молодости", - заключил Рябцев.
Роман продолжает заниматься творчеством и писать песни, он также выступает как саунд-продюсер. Сольными проектами он занимается уже три года.
Беседа коснулась и запланированного пять лет назад в Риге концерта памяти Виктора Цоя, когда организатор обманул музыкантов и группа "Технология" не смогла приехать. Специально для этого вечера были подготовлены две песни - "Следи за собой" и "Прогулка романтика".
"Как раз такие были в 90-е!" - подчеркнул музыкант.
Кроме того, мы затронули тему YouTube-платформы как средства для выражения своих мыслей, в том числе и политических.
"Я рассказываю о своем отношении к происходящему. Я имею на это право как гражданин", - заявил Рябцев.
Он выразил мнение, что соцсети стали средством продвижения для массы современных артистов. К примеру, некоторые люди в возрасте до сих пор думают, что музыкантов кто-то "крышует", знакомые даже поднимали вопрос о том, кто стоит за группой Little Big.
Впрочем, это лишь небольшой пересказ нашего получасового разговора. Целиком интервью смотрите в новом выпуске шоу "В чем фишка?".
Видео: Интервью с Романом Рябцевым
Аудио:
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