"Убийство чести": в Иране отец обезглавил дочь за побег из дома; общественность возмущена

Президент Ирана Хасан Роухани призвал ужесточить законы о насилии в отношении женщин.

Отец девочки Реза Ашрафи - задержан.

В патриархальных ближневосточных обществах, когда девушка-подросток убегает из дома вместе с мужчиной, обычно обвиняют девушку в том, что она порочит честь семьи. В свою очередь, взрослый мужчина, который тоже замешан в побеге, - не страдает от таких же серьезных последствий.

Ромина сбежала после того, как отец выступил против ее желания выйти замуж за 34-летнего Бахамну Хавари. Спустя пять дней после побега Ромину нашли. Полиция разрешила отцу увезти дочь домой из участка, хотя девушка неоднократно говорила полицейским, что боится возможного насилия.

Ромина была убита в прошлый четверг. Отец девочки убил ее во сне, обезглавив с помощью серпа.

После убийства дочери отец добровольно явился в полицейский участок с орудием преступления в руке и признался в содеянном.

Только на этой неделе инцидент был широко описан в газетах, а в соцсетях большинство пользователей осуждают убийство девочки.

Статистика подобных "убийств чести" в Иране неизвестна, однако местные СМИ время от времени сообщают о таких.

Согласно нынешнему законодательству максимальное наказание, которое может получить отец Ромины - десять лет тюрьмы.

Организация Human Rights Watch отмечает, что "убийства чести" чаще всего совершаются, если девушка:

отказывается выходить замуж за мужчину, которого выбрали родители;

стала жертвой сексуального насилия;

если есть сомнения в том, что она девственница, будучи незамужней.

Нередко убийства происходят и потому, что девушка одевается и выглядит не так, как обязывают строгие предписания.

Если совсем кратко, то под "убийством чести" подразумевается убийство члена семьи, совершенное родственниками в качестве мести за навлеченное на семью "бесчестие".