"Мне непонятно, почему люди смеются": Костюшкин об ориентации и оскорблениях

Об оскорблениях на шоу "Что было дальше?"

Алена Жигалова спросила у Стаса Костюшкина про его участие в шоу "Что было дальше?". Артист объяснил, что ему не нравится это шоу и вообще такой юмор. Тем не менее, певец подчеркнул, что Нурлан Сабуров и Алексей Щербаков - молодцы.

Журналистку удивило, что Костюшкин похвалил Щербакова, который отнес его к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Оказалось, что эта шутка была полностью придумана самим Стасом.

Началось с того, что представители шоу позвонили агентам Костюшкина. Тот попросил гонорар за участие. Тогда создатели шоу ответили, что согласны дать денег, но только во время записи передачи перед камерами. В итоге шутка вышла за рамки.

"В ней мало юмора и много оскорблений... Это проблема этой передачи... Мне непонятно, почему люди смеются", - указал Стас.

Костшкин указал, что его ответы вырезали. Он не стал звонить и что-то говорить. У него раньше было то же самое с Comedy Club.

О песне про сексуальную ориентацию и хейтерах

Волна хейта и обвинений появилась после того, как артист выпустил клип "Мужики нормальной ориентации".

Стас ответил, что тогда он не считал, что это дискриминация, но теперь считает. Он согласен, что хейт в его сторону был обоснован.

"Это совершенно правильный хейт", - указывает он.

Он был воспитан в том социуме, где не очень толерантные люди. Сейчас у Костюшкина очень много друзей геев.

В этом клипе к 8 марта снялись Олег Газманов, Александр Маршал, Сосо Павлиашвили и многие другие. Валерий Меладзе сниматься отказался.

"На Западе меня бы просто разорвали!" - подчеркивает певец.

Стас Костюшкин ФОТО: скриншот видео

О кризисе из-за пандемии

Стас Костюшкин сказал, что очень много работает на корпоративах. Он поет свои песни, которые состоят полностью из хитов.

"Какой кризис? Я уже написал столько, как Юрий Антонов, что могу больше не работать!" - заметил он.

Он то же самое сказал на шоу "Что было дальше?". Певец отметил, что он может и пишет "говно", но на его песнях вырастают люди.

Гонорар за корпоративы у артиста варьируется от 10 до 12 тысяч евро. Костюшкин дает в месяц около 16 концертов.

Видео: Стас Костюшкин на шоу "Что было дальше?"