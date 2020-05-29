В Британии продают гаджет "для защиты от 5G" за $420. Что у него внутри?

Как следует из открытых данных на портале Companies House, где публикуются сведения о всех британских фирмах, директоров компании BioShield Distribution, которая распространяет устройство, зовут Анна Гроховальская и Валерио Лагецца.

Судя по открытым данным, и Гроховальская и Лагецца раньше работали в компании Immortalis, которая продавала БАД (то есть биологически активную добавку, многие эксперты сомневаются в их эффективности) под названием Klotho Formula. Рекламирующий БАД вебсайт похож на сайт BioShield. Там написано, что добавка во-первых запатентована, а во-вторых, "вызывает релятивистское расширение времени и биологически-квантовое перепутывание на уровне ДНК".

"Чувствительная информация"

В беседе с Би-би-си Гороховальская подтвердила, что ее компания - эксклюзивный мировой дистрибьютор 5GBioShield, но производит устройства не она. Права на него тоже у другой компании.

"У нас есть много технической информации и подтверждающих исследований на эту тему. Как вы понимаете, мы по очевидным причинам не авторизованы разглашать эту чувствительную информацию третьим лицам", - говорит она.

Гроховальская отрицает утверждения, что она продает за 339 фунтов продукт, который на самом деле стоит не больше пяти.

"Что касается анализа стоимости, к которому вы пришли в ходе своего исследования, мне кажется, что недостаток глубокого понимания помешал вам произвести точный подсчет наших зартрат на производство, включая выплаты правообладателю и так далее, - говорит она. - Таким образом, принимать вашу оценку всерьез сложно, очевидно, что вы не обращали внимания на факты".

"Больше снов"

Тоби Холл, говоривший о пользе прибора в комитете по 5G при городском совете Гластонбери, в беседе с Би-би-си заявил, что его слова нельзя рассматривать как рекомендацию купить гаджет.

Однако Тоби Холл не жалеет о том, что купил BioShield, и говорит, что с прибором его жизнь улучшилась - теперь он спокойно спит всю ночь, и ему чаще снятся сны. "В доме стало спокойнее", - сказал он Би-би-си.

Он также полагает, что компания могла бы разработать систему защиты от электромагнитного излучения для всего Гластонбери.

5G и британцы

Приход мобильных сетей нового поколения в Британию сопровождается трудностями. В интернете одна за другой появляются теории заговора, посвященные новым сетям.

В этом смысле интересна история расследования, проведенного комитетом по 5G при городском совете Гластонбери. Расследование комитета длилось шесть месяцев, и по его итогам городской совет сделал заявление, что он против развертывания этих сетей в Британии, хотя сделать ничего не может.

Впрочем, за время работы этого комитета из него ушли три члена, заявив, что расследование захватили активисты и сторонники теорий заговоров. "Настоящий научный анализ уступил место слухам и конспирологии", - заявил один из ушедших, Дэвид Суэйн.

Общая паника вокруг 5G в Британии иногда накладывается на опасения людей во время пандемии коронавируса. Так, в марте, после того как в интернете появились видео, в которых утверждалось, что вышки связи сетей 5G способствуют распространению коронавируса, в некоторых районах страны эти вышки попытались сжечь.