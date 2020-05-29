"Мне 48 лет, но я ничего не забыл": Стас Костюшкин в восемь лет пережил сексуальное насилие

Костюшкин тогда был во втором классе. У него и его друзей была забава: стреляться водой из шприцов. Недалеко от дома Стаса Костюшкина был завод пластполимеров, поле за предприятием было завалено ненужными мединструментами. Они туда поехали, их было пятеро. Вдруг в нашу сторону начал двигаться какой-то парень. Уже тогда ему было очень страшно и он понимал, что происходит что-то нехорошее.

Стас хотел убежать, но незнакомец напугал его словами, что убьет товарищей, если тот не покажется.

Мужчина заставил мальчиков лечь на землю и открыть рты. Он достал член и засунул каждому в рот, по очереди.

"Пахло табаком. Этот привкус. Мне сейчас 48 лет, но я ничего не забыл. Я это хорошо помню", - сказал он.

Костюшкин объяснил, что они с ребятами договорились никому об этом не рассказывать.

Им было очень стыдно и они никогда об этом не разговаривали. Сейчас он воспитывает троих сыновей и понимает, что об этом надо говорить. Если бы кто-то из его детей рассказал подобное, то он бы убил того человека.

Артист не первый раз рассказал об этом насилии. Когда эта история впервые прозвучала в публичном пространстве, то родные его не поддержала.

Певец указал, что на его сексуальную жизнь и отношение с женщинами это не повлияло.

Видео: Стас Костюшкин на шоу "Алена, блин!"