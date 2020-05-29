"Мне 48 лет, но я ничего не забыл": Стас Костюшкин в восемь лет пережил сексуальное насилие

Бывший солист дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин стал гостем студии "Алена, блин!". Певец откровенно рассказал о страшном моменте из детства. Оказывается, когда мальчику было восемь лет, над ним и его друзьями надругался мужчина.
Костюшкин тогда был во втором классе. У него и его друзей была забава: стреляться водой из шприцов. Недалеко от дома Стаса Костюшкина был завод пластполимеров, поле за предприятием было завалено ненужными мединструментами. Они туда поехали, их было пятеро. Вдруг в нашу сторону начал двигаться какой-то парень. Уже тогда ему было очень страшно и он понимал, что происходит что-то нехорошее.
Стас хотел убежать, но незнакомец напугал его словами, что убьет товарищей, если тот не покажется.
Мужчина заставил мальчиков лечь на землю и открыть рты. Он достал член и засунул каждому в рот, по очереди.
"Пахло табаком. Этот привкус. Мне сейчас 48 лет, но я ничего не забыл. Я это хорошо помню", - сказал он.
Костюшкин объяснил, что они с ребятами договорились никому об этом не рассказывать.
Им было очень стыдно и они никогда об этом не разговаривали. Сейчас он воспитывает троих сыновей и понимает, что об этом надо говорить. Если бы кто-то из его детей рассказал подобное, то он бы убил того человека.
Артист не первый раз рассказал об этом насилии. Когда эта история впервые прозвучала в публичном пространстве, то родные его не поддержала.
Певец указал, что на его сексуальную жизнь и отношение с женщинами это не повлияло.
Видео: Стас Костюшкин на шоу "Алена, блин!"
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