Из-за коронавируса звезда фильма "Москва слезам не верит" потеряла мужа

Новость сообщил главред журнала армян Узбекистана "Депи Апага" Георгий Сааков. Мужчина рассказал, что новость о смерти 81-летнего режиссера Самвела Гаспарова стала известна от представительницы Тбилисского грибоедовского театра Нина Шадури.

"Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел...

Скорейшего выздоровления его супруге, актрисе Наталье Вавиловой, глубокие соболезнования нашей Аннушке, всем родным и близким", –написал Сааков в соцсетях.

Советская и российская актриса Наталья Вавилова известна также своей ролью в фильме "Розыгрыш".

Наталья Дмитриевна познакомилась с режиссером в 1979 году на премьере картины "Москва слезам не верит", после чего поженились. В последние годы супруги избегали общения со СМИ. Про их быт журналистам рассказывали близкие.