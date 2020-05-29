Экс-супруг Началовой Дмитрий Ланской пойдет из Латвии в Россию пешком

СМИ сообщает, что Ланской уже выстроил маршрут в Москву: с палаткой и рюкзаком, затем автостопом, на каком-то отрезке помогут друзья.

Все дело в том, что мужчине необходимо быть в Москве, где идет работа над важными музыкальными проектами, а его присутствие чрезвычайно необходимо.

В разговоре с RUS TVNET супруга Дмитрия Екатерина Сапожникова-Ланская подтвердила, что муж намерен перейти границу пешком.

Сама же женщина вместе с детьми останется в Латвии.

Известно, что границу Дмитрий намерен пересечь в ближайшее время.

В марте Ланской стал гостем латвийского YouTube-шоу "Говорящие Головы". Впервые после скандального эфира на Первом канале экс-супруг покойной Юлии Началовой рассказал, как он пережил страшную травлю, которой подвергся год назад.