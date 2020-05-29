Пт, 29.05.2020
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Экс-супруг Началовой Дмитрий Ланской пойдет из Латвии в Россию пешком

Дмитрий Ланской

ФОТО: скриншот видео

Российский музыкант и исполнитель Дмитрий Ланской вместе с семьей живет в Латвии. Издание "7 Дней" сообщило, что артист намерен вернуться в Россию для работы и пересечь границу пешком. 

СМИ сообщает, что Ланской уже выстроил маршрут в Москву: с палаткой и рюкзаком, затем автостопом, на каком-то отрезке помогут друзья. 

Все дело в том, что мужчине необходимо быть в Москве, где идет работа над важными музыкальными проектами, а его присутствие чрезвычайно необходимо. 

В разговоре с RUS TVNET супруга Дмитрия Екатерина Сапожникова-Ланская подтвердила, что муж намерен перейти границу пешком. 

Сама же женщина вместе с детьми останется в Латвии. 

Известно, что границу Дмитрий намерен пересечь в ближайшее время. 

В марте Ланской стал гостем латвийского YouTube-шоу "Говорящие Головы". Впервые после скандального эфира на Первом канале экс-супруг покойной Юлии Началовой рассказал, как он пережил страшную травлю, которой подвергся год назад.

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