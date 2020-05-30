"Жизни черных важны". Перед Белым домом начались столкновения

Стычки возле резиденции главы государства длились более пяти часов. Демонстранты кричали на президентскую охрану, бросали разные предметы и пытались опрокинуть металлические ограждения.

Как минимум один раз сотрудник Секретной службы отреагировал, распылив в толпу перцовый баллончик.

Протестующие скандировали лозунги в поддержку умершего в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда и выражали неприязнь к президенту Дональду Трампу, отмечает CNN.

По данным телеканала, более 30 крупных городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, которые начались после смерти Флойда.

Выступления против власти проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

В некоторых случаях бунты сопровождаются стрельбой, в частности в Окленде был убит один сотрудник Федеральной службы охраны США.

Наиболее неспокойная ситуация наблюдается в Миннеаполисе, где федеральные власти готовятся развернуть контингент военной полиции.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, длятся в Миннеаполисе с 26 мая, позднее они начались и в других городах США.

Жители Миннеаполиса вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы.

Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.

Президент США Дональд Трамп рассказал в Twitter, что лично наблюдал за столкновениями протестующих с сотрудниками Секретной службы, которые начались ночью 30 мая перед Белым домом.

"Большая, профессионально организованная толпа, но никто не был близок к тому, чтобы преодолеть ограждение. Если бы они смогли, то встретились бы с самыми злобными собаками и самым зловещим оружием, которое я когда-либо видел", - погрозил Трамп, добавив, что в этом случае протестующие действительно пострадали бы.