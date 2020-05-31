Трое мальчиков дали укусить себя черной вдове, чтобы стать "спайдерменами"

Братья в возрасте двух, восьми и десяти лет пасли овец, когда заметили ядовитого паука. Как пишет издание Business Insider, мальчики толкали паука ветками. Пока он не укусил каждого из них. Мальчики наивно считали, что после укуса у них появятся суперспособности.

Позднее их плачущими обнаружил мать, которая незамедлительно доставила детей в местную больницу. У двух из них начались лихорадка, судороги и мышечные боли, поэтому их в срочном порядке доставили в детскую больницу в Лапасе.

Спустя неделю они вылечились и были выписаны. Нужно добавить, что врачи ни у одного из детей вспышки суперспособностей не заметили.

Как сообщает National Geographic, черная вдова - один из самых ядовитых пауков в мире. Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Впрочем, черная вдова кусает только в целях самозащиты и, несмотря на то, что ее укусы обычно не заканчиваются смертью, дети и пожилые люди находятся в группе наибольшего риска.