Экс-солист группы "Отпетые мошенники" устроился таксистом

Журналисты рассказывают, что он отказывается выплачивать алименты бывшей супруге. Кроме того, у артиста проблемы с оформлением имущества в Санкт-Петербурге. Сестра Богомазова якобы хочет его вычеркнуть из списка жильцов в апартаментах родителей.

Друг артиста не подтверждает информацию про сестру, но отмечает, что Игорь и правда устроился в такси.

"Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране. Вот и пустил неприятный слух о себе, чтобы заработать денег в какой-нибудь программе... Но Игорь все равно молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать", - сказал он в разговоре со СМИ.

"Музыкальный коллектив Отпетые мошенники за 7 лет выпустил 7 альбомов. Группе предшествовал коллектив "БекКрафт", участник "ЕвроШлягера" в 1995 году. До "Отпетых мошенников" Сергей Аморалов и Гарик Богомазов были участниками "БекКрафта". Игорь Богомазов был участником группы до 2011 года. Самые известные хиты группы "А у реки", "Люби меня, люби", "Всяко-разно", "Девушки бывают разные" и другие.