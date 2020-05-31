Forbes лишил 22-летнюю Кайли Дженнер статуса миллиардера

"Самый молодой миллиардер в истории" лишилась титула миллиардера. Журнал Forbes пересчитал состояние 22-летней модели Кайли Дженнифер из США. Этому способствовали новые финансовые данные, предоставленные косметической компанией Coty, которая в ноябре прошлого года приобрела у Дженнифер контрольный пакет акций бренда Kylie Cosmetics за 600 миллионов долларов, пишет Esquire.
Если еще в апреле в рейтинге Forbes состояние модели оценивалось в миллиард долларов, то теперь ее состояние оценивается в чуть более 900 миллионов долларов, 340 миллионов из которых она получила после уплаты налогов от сделки с Coty.
Также Forbes отмечает, что ее бренд, как и другие косметические компании, пострадал в результате пандемии коронавируса, в связи с чем упала в цене и доля Дженнер.
Издание считает, что бухгалтер семьи Дженнер предоставляла журналу "вполне вероятно" ложные налоговые декларации, чтобы тот оценивал состояние модели для своих рейтингов.
Галерея: Кайли Дженнер в Голливуде
Напомним, впервые журнал Forbes признал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в марте 2019 года. На тот момент ее состояние оценивалось в один миллиард долларов.
Совсем недавно известный рэпер Канье Уэст обвинил журнал в том, что "никто в Forbes не умеет считать" - в апреле он впервые был включен в список миллиардеров, однако перед этим разозленный своим отсутствием в рейтинге музыкант предоставил изданию в качестве доказательств все выписки со счетов и документов. Лишь после этого он попал в список, однако Forbes оценил его состояние не в три миллиарда долларов, как заявлял музыкант, а всего в 1,3 миллиарда.
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