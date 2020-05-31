Forbes лишил 22-летнюю Кайли Дженнер статуса миллиардера

Если еще в апреле в рейтинге Forbes состояние модели оценивалось в миллиард долларов, то теперь ее состояние оценивается в чуть более 900 миллионов долларов, 340 миллионов из которых она получила после уплаты налогов от сделки с Coty.

Также Forbes отмечает, что ее бренд, как и другие косметические компании, пострадал в результате пандемии коронавируса, в связи с чем упала в цене и доля Дженнер.

Издание считает, что бухгалтер семьи Дженнер предоставляла журналу "вполне вероятно" ложные налоговые декларации, чтобы тот оценивал состояние модели для своих рейтингов.

Галерея: Кайли Дженнер в Голливуде

Напомним, впервые журнал Forbes признал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в марте 2019 года. На тот момент ее состояние оценивалось в один миллиард долларов.

Совсем недавно известный рэпер Канье Уэст обвинил журнал в том, что "никто в Forbes не умеет считать" - в апреле он впервые был включен в список миллиардеров, однако перед этим разозленный своим отсутствием в рейтинге музыкант предоставил изданию в качестве доказательств все выписки со счетов и документов. Лишь после этого он попал в список, однако Forbes оценил его состояние не в три миллиарда долларов, как заявлял музыкант, а всего в 1,3 миллиарда.