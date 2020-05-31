"Псих" из сериала "Физрук" рассказал про "лихие 90-е", вынужденный рэкет и обвинение в двойном убийстве

Про свои роли в картинах "Бумер" и "Физрук" Сычев указал, что ему помог его опыт из 90-х годов.

Будучи студентом он занимался рэкетом. Говорить ему об этом не особо хочется, но вычеркивать он это из своей биографии не желает.

Первое знакомство с Нагиевым произошло на пробах. Артисты друг друга подкололи и разрядили обстановку.

Поворотным случаем для Сычева стало участие в "Ералаше". Именно с него началась его актерская карьера. Владмир поступил в ГИТИС. Тогда же он встретил свою первую жену - Арину. Когда они поженились, ему было 20 лет, а девушке 17.

А потом наступили 90-е годы. Стипендии не хватало. Это подтолкнуло к тому, что Владимир стал заниматься криминалом.

"В основном это был рэкет - рынки, палатки, магазины, ларьки... Я не думаю, что я делал что-то плохое... ", - считает Сычев.

У него была бригада парней. Он понимал, что если бы не он, то это делал кто-то другой. Параллельно он посещал занятия в ГИТИСе, а между ними были разборки и "стрелки". Он очень желал там учиться и шел на красный диплом.

Весь этот его опыт потом пригодился уже при съемках в "Физруке". Он консультировал съемочную группу в некоторых нюансах.

"У него нет безобидных историй... Жизнь интересная и сложная", - сказал про Сычева Нагиев.

Владимир указал, что в те годы он многих похоронил. Как он сам объясняет, он даже в той жизни, он старался быть правым и жил "по-понятиям". Было много стращных моментов. Однажды он подъехал на встречу, хотя у него был спектакль и репетиция. Все, кто тогда приехали, они были расстреляны.

Однажды актера арестовали за двойное убийство.

Утром он заметил, что в его машине разбито стекло и украдены документы. Прошло время, примерно полгода. К Сычеву приехала милиция и обвинила в двойном убийстве. Оказалось, что человек с его документами насмерть сбил двух человек. Концов было найти невозможно, свидетели уволились из органов. Актера подозревали в убийстве и закрыли в изоляторе на трое суток.

Провели опознание и Сычева чудом выпустили, хотя следователь считала,что он виноват. После ареста к нему поехали бандиты. С ними Владимиру удалось быстрее договориться и объяснить, что он не виноват.

В 90-е годы съемок почти не было и Сычев ушел из театра. Он сделал выбор не в сторону профессии. В начале 2000-х его вторая супруга Алеся повлияла на то, что мужчина вернулся в театр.

Видео: интервью с Владимиром Сычевым