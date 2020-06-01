Как звезды провели эти выходные: много цветов и день рождения Наташи Королевой

Еженедельно RUS.TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные. В этот раз было много букетов цветов и поздравлений с днём рождения.
Свой 47-й день рождения отметила Наташа Королева
Певицу поздравил Филипп Киркоров,
а также Николай Басков, который пожелал артистке здоровья и новых хитов
Интереснее всех Королеву поздравил Игорь Николаев, который нашёл в интернете фото уникального автомобиля
23 мая свой 38-й день рождения отметил DJ Smash. Праздник был на прошлых выходных, а вот фотографии в Instagram появились только сейчас
Любовь Успенская и шикарный букет. Нет, певица не отмечала день рождения
Невероятной красоты букет получила и Ксения Бородина. Тоже без причины
Букет Анастасии Волочковой гораздо скромнее, зато посмотрите какой красивый барс изображен на картине
Что еще произошло у звезд в эти выходные? Рита Дакота съездила к отцу
Ани Лорак постояла на одной ножке на балкончике
Елена Темникова похвасталась новым купальником с ананасиками
Андрей Мерзликин полюбовался сиренью
Павел Воля и Ляйсан Утяшева прорекламировали собственный бренд одежды,
Настя Ивлеева отрекламирова кетчуп,
а Татьяна Мингалимова ("Нежный редактор") получила денюжку за рекламу макарошек
Светлана Лобода с двух рук поела мороженое
Стендап-комик Илья Соболев попарился в баньке
Яна Кошкина перегородила проход через мостик
"Воскресный чилл" стендап-комика Дмитрия Романова и его питомца
Андрей Малахов посадил дерево
Валерия с мужем также сделали доброе дело. Сначала показалось, что у Иосифа Пригожина в руках морвковки, но нет, это просто строительные перчатки.
Ну и напоследок, Алена Водонаева, которая умудрилась сделать девять фотографий на одном квадратном метре
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!