Как звезды провели эти выходные: много цветов и день рождения Наташи Королевой

Свой 47-й день рождения отметила Наташа Королева

Певицу поздравил Филипп Киркоров,

а также Николай Басков, который пожелал артистке здоровья и новых хитов

Интереснее всех Королеву поздравил Игорь Николаев, который нашёл в интернете фото уникального автомобиля

23 мая свой 38-й день рождения отметил DJ Smash. Праздник был на прошлых выходных, а вот фотографии в Instagram появились только сейчас

Любовь Успенская и шикарный букет. Нет, певица не отмечала день рождения

Невероятной красоты букет получила и Ксения Бородина. Тоже без причины

Букет Анастасии Волочковой гораздо скромнее, зато посмотрите какой красивый барс изображен на картине

Что еще произошло у звезд в эти выходные? Рита Дакота съездила к отцу

Ани Лорак постояла на одной ножке на балкончике

Елена Темникова похвасталась новым купальником с ананасиками

Андрей Мерзликин полюбовался сиренью

Павел Воля и Ляйсан Утяшева прорекламировали собственный бренд одежды,