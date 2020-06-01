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Как звезды провели эти выходные: много цветов и день рождения Наташи Королевой

ФОТО: instagram.com/uspenskayalubov_official/fkirkorov/borodylia

Еженедельно RUS.TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные. В этот раз было много букетов цветов и поздравлений с днём рождения.

Свой 47-й день рождения отметила Наташа Королева

Певицу поздравил Филипп Киркоров,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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а также Николай Басков, который пожелал артистке здоровья и новых хитов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Интереснее всех Королеву поздравил Игорь Николаев, который нашёл в интернете фото уникального автомобиля

23 мая свой 38-й день рождения отметил DJ Smash. Праздник был на прошлых выходных, а вот фотографии в Instagram появились только сейчас

Любовь Успенская и шикарный букет. Нет, певица не отмечала день рождения

Невероятной красоты букет получила и Ксения Бородина. Тоже без причины

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Букет Анастасии Волочковой гораздо скромнее, зато посмотрите какой красивый барс изображен на картине

Что еще произошло у звезд в эти выходные? Рита Дакота съездила к отцу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ани Лорак постояла на одной ножке на балкончике

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Елена Темникова похвасталась новым купальником с ананасиками

Андрей Мерзликин полюбовался сиренью

Павел Воля и Ляйсан Утяшева прорекламировали собственный бренд одежды,

Настя Ивлеева отрекламирова кетчуп,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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а Татьяна Мингалимова ("Нежный редактор") получила денюжку за рекламу макарошек

Светлана Лобода с двух рук поела мороженое

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стендап-комик Илья Соболев попарился в баньке

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Яна Кошкина перегородила проход через мостик

"Воскресный чилл" стендап-комика Дмитрия Романова и его питомца

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Андрей Малахов посадил дерево

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Валерия с мужем также сделали доброе дело. Сначала показалось, что у Иосифа Пригожина в руках морвковки, но нет, это просто строительные перчатки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ну и напоследок, Алена Водонаева, которая умудрилась сделать девять фотографий на одном квадратном метре

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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