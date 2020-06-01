Россия потеряла монополию на полеты к МКС - что дальше?

После завершения полетов шаттлов в июле 2011 года у американского космического агентства NASA не было им замены. Теперь она есть. Сам корабль - и в этом новизна - разработан и принадлежит не NASA, а частной компании SpaceX предпринимателя Илона Маска. Ожидается, что до конца 2021 года пилотируемые полеты на корабле Starliner начнет и корпорация Boeing. США не только возвращаются в элитный клуб стран, обладающих технологией доставки людей на орбиту, в который помимо РФ входит Китай. Получив два разных пилотируемых корабля, США могут вырваться вперед в неофициальной гонке. Россию ждет новая конкуренция.

Надежные запуски к МКС, растущие цены

Когда астронавты NASA вынужденно пересели на российские "Союзы", это не было чем-то необычным. Сотрудничество двух стран в пилотируемой космонавтике пережило подъем после распада СССР. Шаттлы летали на российскую орбитальную станцию "Мир", в составе их экипажей появились российские космонавты. С 2000 года астронавты NASA регулярно летают на "Союзах" с космодрома Байконур в Казахстане.

Роль монополиста по доставке экипажей к МКС Россия впервые получила после катастрофы шаттла Columbia в 2003 году. США тогда на два года приостановили свои полеты. Через несколько лет Москве пришлось взять на себя функцию космического извозчика на более долгий срок.

"Россия не могла отказать", - сказал в беседе с DW Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики. По его словам, эксплуатация МКС "без американцев невозможна, российский сегмент не приспособлен для автономного полета".

Итоги девяти лет в цифрах выглядят так: около 40 успешных пусков "Союзов" с астронавтами на борту - в среднем по четыре в год. Маринин говорит, что это - "предел" возможностей российской промышленности. Редкие случаи сбоев произошли в 2018 году. Один из них показал, что не все гармонично в отношениях NASA и "Роскосмоса". Летом того года на пристыкованном к МКС корабле "Союз" произошла разгерметизация - в обшивке обнаружилось отверстие. "Роскосмос" заподозрил американских астронавтов, что те отвергли.

А той же осенью, в октябре 2018 года, произошел еще один редкий случай - авария ракеты-носителя на второй минуте после старта. Сработала система аварийного спасения, капсула с россиянином и американцем приземлилась на парашюте, никто не пострадал. В России инцидент восприняли как доказательство надежности морально устаревших, но отлаженных технологий.

"Система доказала свою выносливость", - подтвердил DW бывший немецкий астронавт и чиновник Европейского космического агентства Томас Райтер (Thomas Reiter), который сам летал на "Союзах".

За каждое место в трехместном "Союзе" NASA платит госкорпорации "Роскосмос", причем цены, по данным из США, выросли в разы: с 21 миллиона долларов в начале нулевых до 70-80 миллионов в последние годы. Пока запланирован еще один старт американца на российском корабле - осенью 2020 года, за что NASA заплатит 90 миллионов.