Пн, 1.06.2020
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  • "Было не черно-белое кино": Светлана Бондарчук о разводе и Паулине Андреевой

"Было не черно-белое кино": Светлана Бондарчук о разводе и Паулине Андреевой

Светлана Бондарчук

ФОТО: скриншот видео

Модель и бизнес-леди Светлана Бондарчук после развода с мужем - кинорежиссером и актером Федором Бондарчуком - смогла сохранить с ним хорошие отношения. В интервью Ксении Собчак она призналась, что рада за него и даже восхищена красотой его новой супруги Паулины Андрееевой. 

51-летняя Бондарчук признается, что она еще до Федора оценила красоту Паулины Андреевой. Когда заметила ее в театре. Она рада, что у бывшего супруга теперь красивая жена. 

"Она на меня произвела смертельное впечатление... Она так органично смотрелась... Ей идет раздеваться", - объяснила Светлана Ксении Собчак. 

Кроме того, будучи главредом журнала Hello!, Светлана Бондарчук первой сделала красивую обложку с Федором и Паулиной. 

Женщина указала, что при разводе споров не было. Сохранились определенные договоренности, которые бывший супруг исправно выполняет. Светлана имеет определенный бизнес, долю в ресторане и некоторые рекламные контракты. 

Оказывается, Светлана на самом деле никогда не была Бондарчук. Это псевдоним, а по паспорту она Руцкая. 

Светлана объяснила, что они с Федором остались в хороших и достойных отношениях. После развода ее больше удивило отношение окружения, которое решило разделиться на две стороны. 

Разговор зашел о публикации продюсера Александра Роднянского в соцсетях. Женщину его слова очень расстроили. 

"Это было чудовищной глупостью", - считает Бондарчук. 

Продюсер тогда написал, что брак Федора с Паулиной - это "переход от черно-белого кино к цветному". 

Это возмутило Светлану, она не считает, что их брак был черно-белым.  

"Он обидел моих детей... Я взрослая, успешная, красивая, молодая женщина... У нас с Федей было не черно-белое кино. У нас была красивая жизнь!" - объяснила она. 

Напомним, кинорежиссер и модель были женаты 25 лет. Супруги преодолели не один кризис. Сейчас Федор Бондарчук женат на актрисе Паулине Андреевой, а Светлана находится в гармонии и счастлива с новым возлюбленным Сергеем Харченко. В разговоре с Собчак она даже намекнула на возможную свадьбу. 

Видео: Интервью Светланы Бондарчук с Ксенией Собчак

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