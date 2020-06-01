Для любителей необычного: в Риге сдают дом на искусственном острове

В 2011 году здание пережило второе рождение: старинные деревянные элементы отреставрировали, в интерьер добавили мрамор, стекло и бетон, что позволило сделать старинный дом аскетичным, экологичным и функциональным.

Исторически это здание использовалось как апартаменты и гостиница. Сейчас в них находится школа йоги.

ФОТО: city24.lv

Здание стоит на искусственном острове - с одной стороны ручей, втекающий в Марупите, со второй - канава. Все помещения разделены на три уровня. Площадь первого этажа - 280 кв. метров, с большой террасой, чья площадь составляет 92 кв. метра. На втором этаже - 123 кв. м., а в подвале площадью 160 кв. м. расположена сауна и спортивный зал.

ФОТО: city24.lv

Помещения подготовлены под аренду. По информации на сайте inch.lv, арендная плата составляет 4300 евро в месяц, однако, это весь дом или какую-то его часть - не указано.

Галерея: экстравагантный дом