"Как будто меня били битами": Елена Воробей заразилась Covid-19

"Заболела все-таки. Об этом я узнала три дня назад. Не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи", - написала Елена.

Она боялась рассказать о болезни, так как переживала за отца-сердечника. Кроме того, 52-летняя Воробей понимала, что тема коронавируса уже изрядна надоела, а тут она со своей болезнью.

Елену указала, что ей сейчас больше всего хочется уже "пролистнуть эту страницу" и жить дальше.

"Ребята, если температура высокая, не сбивается - не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, так как есть опасность тромбов! Надо пить много жидкости, а все остальное индивидуально.

Второй день мой был очень жесткий - ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать. Все тело болело так, как будто меня битами били. Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное.

Ждемс, боремся", - рассказала о своем самочувствии Воробей.

Подписчики и коллеги в комментариях пожелали ей скорейшего выздоровления.