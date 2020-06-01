"Как будто меня били битами": Елена Воробей заразилась Covid-19

Российская артистка Елена Воробей рассказала о том, что заразилась коронавирусом Covid-19. Об этом юмористка сообщила на своей Instagram-странице.
"Заболела все-таки. Об этом я узнала три дня назад. Не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи", - написала Елена.
Она боялась рассказать о болезни, так как переживала за отца-сердечника. Кроме того, 52-летняя Воробей понимала, что тема коронавируса уже изрядна надоела, а тут она со своей болезнью.
Елену указала, что ей сейчас больше всего хочется уже "пролистнуть эту страницу" и жить дальше.
"Ребята, если температура высокая, не сбивается - не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, так как есть опасность тромбов! Надо пить много жидкости, а все остальное индивидуально.
Второй день мой был очень жесткий - ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать. Все тело болело так, как будто меня битами били. Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное.
Ждемс, боремся", - рассказала о своем самочувствии Воробей.
Подписчики и коллеги в комментариях пожелали ей скорейшего выздоровления.
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