Пн, 1.06.2020
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Ролик блогера из Латвии вызвал скандал. LDz обратится в полицию

Армандс Яунземс

ФОТО: Instagram/ https://twitter.com/armandsj/ коллаж Apollo.lv

Популярный латвийский видеоблогер и инфлюенсер Армандс Яунземс (Armis) привлек внимание компании Latvijas dzelzceļš (LDz). Теперь предприятие намерено обратиться к органам правопорядка. Об этом пишет портал Apollo.lv.

В соцсетях распространилось видео, где молодой человек совершает экстремальные действия с вагоном LDz. 

В ролике Армандс бежит за поездом, залезает в него, проезжает несколько метров, а потом спрыгивает с поезда. 

Такой поступок возмутил руководство предприятия Latvijas dzelzceļš.

"Мы понимаем, что у многих инфлюенсеров сейчас тяжелые времена, поэтому необходимо привлечь внимание любым способом, но, Армандс, если ты продолжишь подобные развлечения, то плата за блогерство больше не будет актуальна, ведь последствия у подобных развлечений будут смертельными!

Порталу Apollo представитель LDz Элла Петермане указала, что у инфлюенсеров широкая аудитория, среди них есть подростки и дети, которые могут подвергнуться влиянию и совершить подобные действия. Это может закончиться летальным исходом или серьезными травмами. 

"Железная дорога - это не место для развлечений, это зона повышенной опасности, где следует соблюдать правила, не представляя угрозу ни себе, ни другим", - сказала она. 

LDz вправе использовать публичное видео, на котором можно идентифицировать человека, чтобы обратиться в полицию и привлечь к административной ответственности. 

Предприятие именно так и собирается поступить. 

LDz продолжит тщательно следить за тем, чтобы больше подобных роликов не появлялось. 

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