Ролик блогера из Латвии вызвал скандал. LDz обратится в полицию

В соцсетях распространилось видео, где молодой человек совершает экстремальные действия с вагоном LDz.

В ролике Армандс бежит за поездом, залезает в него, проезжает несколько метров, а потом спрыгивает с поезда.

Такой поступок возмутил руководство предприятия Latvijas dzelzceļš.

"Мы понимаем, что у многих инфлюенсеров сейчас тяжелые времена, поэтому необходимо привлечь внимание любым способом, но, Армандс, если ты продолжишь подобные развлечения, то плата за блогерство больше не будет актуальна, ведь последствия у подобных развлечений будут смертельными!

Saprotam, ka šobrīd dažiem influenceriem ir grūti laiki, tāpēc visādos veidos ir jāpiesaista uzmanību, bet, @ArmandsJ, ja turpināsi šādas izklaides, tad samaksa par "influencēšanu" (par kuru nesen biji sašutis) vairs nebūs aktuāla, jo sekas šādām izklaidēm var būt nāvējošas! pic.twitter.com/kUkf3IGrGt — Latvijas dzelzceļš (@VAS_LDz) May 29, 2020

Порталу Apollo представитель LDz Элла Петермане указала, что у инфлюенсеров широкая аудитория, среди них есть подростки и дети, которые могут подвергнуться влиянию и совершить подобные действия. Это может закончиться летальным исходом или серьезными травмами.

"Железная дорога - это не место для развлечений, это зона повышенной опасности, где следует соблюдать правила, не представляя угрозу ни себе, ни другим", - сказала она.

LDz вправе использовать публичное видео, на котором можно идентифицировать человека, чтобы обратиться в полицию и привлечь к административной ответственности.

Предприятие именно так и собирается поступить.

LDz продолжит тщательно следить за тем, чтобы больше подобных роликов не появлялось.