Вс, 7.06.2020
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  • Улица Ветра и театр магии. Восемь фактов о районе, который может стать "новым центром" Риги

Улица Ветра и театр магии. Восемь фактов о районе, который может стать "новым центром" Риги

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Особняки для богачей, пальмы, виноград и абрикосы

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Торнякалнс - небольшой и не самый известный рижский микрорайон. И зря! Архитектура, напоминающая Агенскалнс, обилие зелени и улицы, на которых можно потеряться во времени, находящиеся всего в нескольких минутах ходьбы от остановок общественного транспорта, делают этот район особенным. 

Торнякалнс находится в Пардаугаве и начинается сразу за Замком света. Тихий, зеленый и спокойный район, откуда до центра Риги на машине или электричке можно доехать за пять минут.

Каждое здание здесь пахнет историей - это один из старейших уголков на левом берегу Даугавы. Историческая брусчатка рядом с новым жилищным комплексом на месте так и не открывшейся в советские годы фотофабрики; старое кладбище, вдоль которого курсирует трамвай, которому посвящают песни; бывшие усадьбы аристократии, в которых сейчас живут семьи, развешивающие свои постиранные вещи в небольших двориках, где цветут кусты сирени. 

Если все задуманное свершится, то совсем скоро этот район ждут значительные изменения - здесь пройдет "гигант" Rail Baltica, и у маленького, но уютного района есть все шансы стать "новым центром" Риги. Интересно? Читайте подробнее!

Галерея: Прогулка по Торнякалнсу

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Особняки для богачей, пальмы, виноград и абрикосы

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