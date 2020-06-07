Улица Ветра и театр магии. Восемь фактов о районе, который может стать "новым центром" Риги

Торнякалнс - небольшой и не самый известный рижский микрорайон. И зря! Архитектура, напоминающая Агенскалнс, обилие зелени и улицы, на которых можно потеряться во времени, находящиеся всего в нескольких минутах ходьбы от остановок общественного транспорта, делают этот район особенным.
Торнякалнс находится в Пардаугаве и начинается сразу за Замком света. Тихий, зеленый и спокойный район, откуда до центра Риги на машине или электричке можно доехать за пять минут.
Каждое здание здесь пахнет историей - это один из старейших уголков на левом берегу Даугавы. Историческая брусчатка рядом с новым жилищным комплексом на месте так и не открывшейся в советские годы фотофабрики; старое кладбище, вдоль которого курсирует трамвай, которому посвящают песни; бывшие усадьбы аристократии, в которых сейчас живут семьи, развешивающие свои постиранные вещи в небольших двориках, где цветут кусты сирени.
Если все задуманное свершится, то совсем скоро этот район ждут значительные изменения - здесь пройдет "гигант" Rail Baltica, и у маленького, но уютного района есть все шансы стать "новым центром" Риги. Интересно? Читайте подробнее!
Галерея: Прогулка по Торнякалнсу
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