airBaltic начнет летать во Францию

"Мы ввели строгие меры безопасности, а также следуем рекомендациям ответственных органов в наших полетах. Все пассажирам обеспечивается бесплатно основной защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки", - говорит исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс.

Пассажирам перед полетом нужно проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах.

В настоящее время airBaltic выполняет прямые полеты из Риги в Таллин, Вильнюс, Осло, Франкфурт, Амстердам, Хельсинки, Мюнхен, Берлин и Гамбург. Вскоре авиакомпания возобновит рейсы также в Вену и Дюссельдорф. Кроме того, airBaltic предлагает некоторые прямые рейсы из Таллина и Вильнюса.

Полное расписание полетов и билеты доступны на сайте airBaltic. Дополнительно к этому доступно временное предложение, которое дает возможность бесплатно сменить дату полета для новых бронирований, сделанных до 30 июня 2020 года. Возможна только одна смена даты полета.

Как известно, airBaltic не будет пускать на борт самолета пассажиров с повышенной температурой. Также введены и другие требования, с которыми можно ознакомиться здесь. Также правила ввел и международный аэропорт "Рига".