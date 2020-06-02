Премьера! В новом сериале от ТНТ герои Александра Паля и Натальи Рудовой ищут счастье

1 июня телеканал ТНТ начал показ драматической комедии "Бихэппи" о людях, у которых есть все для счастья, а счастья нет.

Сериал "Бихэппи" – один из хитов видеоплатформы PREMIER, снятый известным режиссером Андреем Джунковским ("Сладкая жизнь"), производство Good Story Мedia - был тепло принят критиками и заслужил высокие оценки зрителей.

Теперь возможность посмотреть правдивую историю о современных тридцатилетних появится у огромной аудитории канала ТНТ.

Что такое счастье? Герои "Бихэппи" находятся в поиске ответа на него. У каждого из них свои проблемы, нереализованные желания и заветные мечты, которые кажутся несбыточными.

Аркадий, врач-онкогинеколог, возвращается в Москву из Америки вместе с семьей - женой Шурой и маленьким сыном. На родине Аркадию светит должность медицинского директора клиники, а Шуре - жизнь домохозяйки и нежеланная встреча с родителями. Ради планов мужа ей пришлось оставить в Америке любимое дело - свою кондитерскую.

Занять должность Аркадию помогает Евген - сын владельца клиники, беспечный разгильдяй, не испытывающий недостатка в деньгах и девушках. Всегда веселый и ироничный, на самом деле он страдает от душевного одиночества и отсутствия семьи, которую хотел бы создать с милой и неиспорченной девушкой.

Для Аркадия - идеалиста и хорошего доктора - работа в клинике становится испытанием. Здесь свои устои и своя атмосфера - обманы, коррупция, грязные сплетни. Теперь его заботы – это не помощь больным, а регулярные откаты и спасение репутации высокопоставленных пациентов. Наблюдая за этой "Россией в миниатюре", Аркадий все больше погружается в прошлое, чтобы наконец понять, почему у него не получается быть счастливым.

В сериале снялись Александр Паль, Наталья Рудова, Шамиль Хаматов, Марина Васильева, Мария Шалаева, Максим Лагашкин, Ольга Медынич, Александр Кузнецов, Алиса Гребенщикова, Маруся Фомина и др.

""Бихэппи" - это история о людях, которые должны быть счастливы, могут себе многое позволить, но при этом не чувствуют себя счастливыми. О том, как они пытаются найти спокойствие и баланс, находясь в раздрае", - говорит режиссер-постановщик Андрей Джунковский.

Галерея: сериал "Бихэппи"