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Марьяна Ро об отношениях с Face: "У меня без пяти минут муж"

Марьяна Ро

ФОТО: Промо

Популярный российский блогер Марьяна Ро дала большое интервью платформе Premiere. В нем она рассказала о своих отношениях с рэпером Face (наст.имя - Иван Дремин) и заработках. 

Многие до сих пор припоминают девушке прошлые отношения с блогером Ивангаем. 

"Прошло уже очень много времени. У меня давным-давно без пяти минут муж. Странно, что люди все еще обсуждают ту историю. Я замужняя. Понимаете?" - сетует Марьяна.

Ро рассказала, что она хочет детей, но пока ей всего 20 и она сама ребенок. Она не планирует получать высшее образование, а хочет активно заниматься бизнесом. Раньше Марьяна за год зарабатывала примерно 25 миллионов рублей (около 325 тысяч евро), а сейчас этот заработок вырос. Правда, блогер жалеет, что часто совершала необдуманные траты. 

Напомним, Марьяна Ро - одна из самых известных видеоблогеров. Настоящее имя девушки - Марьяна Рожкова. Свой канал она начала вести с 13 лет.   

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