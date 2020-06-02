Марьяна Ро об отношениях с Face: "У меня без пяти минут муж"

"Прошло уже очень много времени. У меня давным-давно без пяти минут муж. Странно, что люди все еще обсуждают ту историю. Я замужняя. Понимаете?" - сетует Марьяна.

Ро рассказала, что она хочет детей, но пока ей всего 20 и она сама ребенок. Она не планирует получать высшее образование, а хочет активно заниматься бизнесом. Раньше Марьяна за год зарабатывала примерно 25 миллионов рублей (около 325 тысяч евро), а сейчас этот заработок вырос. Правда, блогер жалеет, что часто совершала необдуманные траты.