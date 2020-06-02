Локдаун и интернет 100 лет назад. Провидческая повесть "Машина останавливается" британского писателя Э.М. Форстера ★★★★★

Куно хочет, чтобы его мать приехала к нему, но она не горит желанием.

"Я же могу тебя видеть! - воскликнула она. - Чего же тебе не хватает?"

"Я хочу увидеть тебя не через Машину, - сказал Куно. - Я хочу поговорить с тобой не через эту постылую Машину".

"Ой, тихо! - сказала мать, слегка испугавшись. - Ты не должен говорить ничего плохого про Машину".

Миф о пещере

Она предпочитает социальное дистанцирование и читает лекции в онлайне по "Музыке Австралийского периода" скрытой от глаз аудитории, которая поглощает абстрактную историческую информацию, не имеющую совершенно никакой связи с их реальной жизнью под землей, если не считать того, что это на время отвлекает внимание от их опустошенной жизни (что, вероятно, можно сравнить с интернет-лекциями во время локдауна).

Ивонн Митчелл в роли Вашти в британской телеэкранизации "Машина останавливается" 1966 года BBC

Я больше не буду пересказывать сюжет - это очень короткая новелла, которую можно прочесть меньше, чем за час, - скажу только, что это некое технократическое подобие платоновского Мифа о пещере [из диалогов Платона "Государство", книга VII].

Машина (а для нас - интернет) - это безвоздушная, не пропускающая солнечные лучи, одиночная пещера, в которой мы существуем, а информация, которую она предоставляет, - это лишь тени на стене.

Э.М.Форстер опубликовал эту повесть в период между выходами в свет романов "Комната с видом" (A Room with a View, 1908) и "Говардс Энд" (Howard's End, 1910), в которых он рассматривает схожие философские проблемы, касающиеся столкновения внутреннего и внешнего миров, правды и притворства.

Впервые "Машина останавливается" появилась в периодическом издании Oxford and Cambridge Review в том же году (1909), в котором Филиппо Томмазо Маринетти опубликовал в газете "Фигаро" свой неистовый "Манифест футуризма" [в виде платного объявления].

Итальянский поэт и писатель провозглашал в нем обратное тому, что повествовалось в провидческой новелле Форстера.

Маринетти приветствовал наступление механизации, заявляя, что гоночная машина лучше самой прекрасной греческой статуи ["Гоночная машина, капот которой, как огнедышащие змеи, украшают большие трубы; ревущая машина, мотор которой работает, как на крупной картечи, - она прекраснее, чем статуя Ники Самофракийской".]

Прошлое, по Маринетти, отжило себя, его надо отринуть, чтобы вступить в Будущее ["Время и Пространство умерли вчера. Мы уже живём в абсолюте, потому что мы создали вечную, вездесущую скорость".]

Ему бы понравилась Вашти, которая, полетев на аэрокорабле, чтобы встретиться с Куно, зашторила окно, пролетая над Грецией, поскольку это не то место, где можно найти идеи, - такова ироническая шутка Форстера, учитывая, что идея его новеллы родилась в Афинской школе философии Платона.

Пожалуй, на этом шутки заканчиваются в этой повести, где, по сути, нет ни реального человеческого сообщества, ни непосредственного опыта чего бы то ни было. Там невозможно избавиться от постоянного гула Машины без того, чтобы не спросить разрешения у Центрального Комитета на получение пропуска для выхода наружу. А для этого вы надеваете респиратор и - была не была.