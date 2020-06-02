Уход за кожей как у Мэрилин Монро: некоторые ее любимые средства все еще можно купить

Документ подготовил для звезды венгерский дерматолог и глава бренда Erno Laszlo Эрно Ласло. В бумаге есть рекомендации для утреннего ухода за кожей лица, для подготовки к формальным мероприятиям и два варианта вечернего ухода: один для - выхода, второй - для подготовки ко сну.

В каждой рекомендации - отдельные продукты и способы их нанесения. Как пояснила специалист по брендингу Erno Laszlo Патриция Шуффенхауэр, кожа у Монро была сухой, а назначенные продукты предназначались для увлажнения кожи.

Если говорить конкретнее, то утром актрисе нужно было умываться теплой водой и мылом с активным комплексом, а затем наносить тонизирующий лосьон, крем для области вокруг глаз и фиксировать все нанесенное пудрой. Для формальных выходов крем для глаз надо было наносить на все лицо, а также на шею и зону декольте, и также все припудрить. Средство для снятия макияжа - специальное очищающее масло. После масла нужно было наносить крем.

В списке среди всех уходовых косметических средств числится тональный крем Normalizer Shake-It (согласно указаниям, его нужно было наносить кусочком хлопковой ваты, пропитанным этим средством). Этот тональный крем производится и продается до сих пор.

Помимо этого, чтобы избежать проблем с кожей, Мэрилин необходимо было воздерживаться от потребления орехов, шоколада, оливок, устриц и других моллюсков.