Вт, 2.06.2020
Эпоха тесного сотрудничества России и США в освоении космоса, похоже, подходит к концу. NASA собираются в одиночку осваивать Луну, Россия тоже готовится отправить туда космонавтов и планирует сама строить новую станцию. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Уход за кожей как у Мэрилин Монро: некоторые ее любимые средства все еще можно купить

ФОТО: SCANPIX

Музей макияжа в Нью-Йорке в рамках выставки Pink Jungle: 1950s Makeup in America, которая посвящена макияжу в Америке середины XX века, выставил редкий экспонат - личные рекомендации по уходу за кожей и макияжу, сделанные специально для Мэрилин Монро в 1959 году.

Документ подготовил для звезды венгерский дерматолог и глава бренда Erno Laszlo Эрно Ласло. В бумаге есть рекомендации для утреннего ухода за кожей лица, для подготовки к формальным мероприятиям и два варианта вечернего ухода: один для - выхода, второй - для подготовки ко сну. 

В каждой рекомендации - отдельные продукты и способы их нанесения. Как пояснила специалист по брендингу Erno Laszlo Патриция Шуффенхауэр, кожа у Монро была сухой, а назначенные продукты предназначались для увлажнения кожи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MAKEUP MUSEUM (@makeupmuseumofficial) on

Если говорить конкретнее, то утром актрисе нужно было умываться теплой водой и мылом с активным комплексом, а затем наносить тонизирующий лосьон, крем для области вокруг глаз и фиксировать все нанесенное пудрой. Для формальных выходов крем для глаз надо было наносить на все лицо, а также на шею и зону декольте, и также все припудрить. Средство для снятия макияжа - специальное очищающее масло. После масла нужно было наносить крем.

В списке среди всех уходовых косметических средств числится тональный крем Normalizer Shake-It (согласно указаниям, его нужно было наносить кусочком хлопковой ваты, пропитанным этим средством). Этот тональный крем производится и продается до сих пор.

Помимо этого, чтобы избежать проблем с кожей, Мэрилин необходимо было воздерживаться от потребления орехов, шоколада, оливок, устриц и других моллюсков.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ