Фабрика Dzintars не выплатила зарплаты сотням сотрудников

Согласно документам, поданным к собранию кредиторов, Dzintars остался должен работникам около 640 тыс. евро, а акционерам - более 200 тыс. евро невыплаченных дивидендов.

В то же время расходы по неплатежеспособности уже превысили миллион евро.

С учетом ситуации с Covid-19 намеченное на пятницу собрание кредиторов Dzintars будет проходить в письменной форме, и это смутило работников, так как они не понимают, как смогут в таком случае выразить свое мнение.

Бывшая работница Dzintars Майя (имя изменено) не получила зарплаты за последние месяцы и сомневается, что когда-либо получит ее. Некоторым не выплачено несколько сотен евро, другим - тысячи.

Компания Dzintars была признана неплатежеспособной 12 ноября 2019 года. Без работы остались более сотни сотрудников.

Как ранее заявляли представители Dzintars, два кризиса - в 2008 и 2014 году - способствовали сокращению традиционных рынков сбыта продукции предприятия, падению объемов продаж и нехватке оборотных средств, из-за чего у предприятия накопились долги.