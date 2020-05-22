Более ста кредиторов требуют от фабрики Dzintars почти 17 миллионов евро

По сведениям администратора компании Яниса Озолиньша, требования обеспеченных кредиторов составляют 4,024 млн евро, а необеспеченных - 12,936 млн евро.

5 июня 2020 года в 11 часов на ул. Валдемара, 33A-10A состоится в письменной форме собрание кредиторов, на котором должно быть вынесено решение о признании расходов на процесс неплатежеспособности оправданными, а также установлено вознаграждение администратора.

С учетом того, что кредиторов больше ста, администратор просит тех, чьи требования не превышают 1% от всей суммы требований, объединиться и уполномочить одного представителя.

Компания Dzintars была признана неплатежеспособной 12 ноября 2019 года. Без работы остались более сотни сотрудников.

Как ранее заявляли представители Dzintars, два кризиса - в 2008 и 2014 году - способствовали сокращению традиционных рынков сбыта продукции предприятия, падению объемов продаж и нехватке оборотных средств, из-за чего у предприятия накопились долги.