Пт, 22.05.2020
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Более ста кредиторов требуют от фабрики Dzintars почти 17 миллионов евро

Помады Dzintars. Иллюстрация

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Кредиторы неплатежеспособного предприятия по производству косметики Dzintars подали требования на 16,96 млн евро, свидетельствуют данные Регистра неплатежеспособности.

По сведениям администратора компании Яниса Озолиньша, требования обеспеченных кредиторов составляют 4,024 млн евро, а необеспеченных - 12,936 млн евро.

5 июня 2020 года в 11 часов на ул. Валдемара, 33A-10A состоится в письменной форме собрание кредиторов, на котором должно быть вынесено решение о признании расходов на процесс неплатежеспособности оправданными, а также установлено вознаграждение администратора.

С учетом того, что кредиторов больше ста, администратор просит тех, чьи требования не превышают 1% от всей суммы требований, объединиться и уполномочить одного представителя.

Компания Dzintars была признана неплатежеспособной 12 ноября 2019 года. Без работы остались более сотни сотрудников

Как ранее заявляли представители Dzintars, два кризиса - в 2008 и 2014 году - способствовали сокращению традиционных рынков сбыта продукции предприятия, падению объемов продаж и нехватке оборотных средств, из-за чего у предприятия накопились долги.

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