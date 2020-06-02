Женщины за 50: актрисы, стареющие красиво. В чем секрет?

Дженнифер Лопес (50 лет)

У певицы два личных тренера: с одним она проводит тренировки в Лос-Анджелесе, со вторым - в Нью-Йорке.

"Мне нравится менять режим тренировок, они по-разному со мной работают", - говорит Лопес.

Ее спортивные увлечения рознообразны: бег, танцы, бокс и кардио. Не обходит стороной звезда и медитацию с йогой. Если говорить о вредных привычках, то у Джей Ло их просто нет. Она давно уже не пьет алкоголь и не курит.

В свою очередь, в ее рационе только здоровая еда, где достаточно белков, жиров и углеводов. Естественно звезде тоже периодически хочется чего-нибудь вредного, но она спасается белком, который быстро насыщает организм и является топливом для мышц. Джей Ло употребляет разнообразные протеиновые коктейли. Кроме того она предпочитает блюда в пуэрториканском стиле и часто комбинирует пищу с брокколи, перцем или цуккини.

Дженнифер Энистон (51 год)

Звезда культового сериала "Друзья" главным секретом красоты называет тренировки. Энистон честно говорила, что на спорт у нее уходит один час в день. Ее круг спортивных занятий также разнообразен: йога, кардио и бокс.

Если говорить о последнем, то в боксе есть хороший психологический аспект: ваш мозг постоянно работает, это не просто как сидеть на велосипеде.

Дженнифер не является приверженицей диет, она просто соблюдает меру. В ее холодильнике всегда можно найти овощи и фрукты. Звезда старается питаться правильно, в рационе присутствуют разнообразные салаты, авокадо и тунец. Но исключением из правил является паста и свежеприготовленные начос раз в неделю.

Сальма Хайек (53 года)

Сальма признается, у нее мало свободного времени. Дома Хайек поднимается по лестнице необычным способом - спиной вперед.

"Это меняет фигуру и улучшает походку", - говорит актриса. Сальма часто варит костный бульон, после чего добавляет в кастрюлю столовую ложку яблочного сидра и выпивает стакан содержимого ежедневно. Согласно словам звезды, в этой смеси много коллагена, белка и минералов, которые полезны для здоровья и помогают сохранить молодость.

Элизабет Хёрли (54 года)

Лиз обожает принимать ванну и делает это практически каждый день перед сном. Звезда верит, что данная процедура расслабляет тело, освобождая его от дневных нагрузок и делая кожу упругой и нежной. В меню актрисы только здоровые и питательные блюда.

Актриса не употребляет тяжелую еду перед сном и потому чувствует себя прекрасно с утра.

К слову, у Хёрли даже была своя ферма, потому вопрос о выборе мяса в магазине у ее семьи не стоял. Кроме того звезда любит выращивать фрукты и овощи на участке. Согласно ее мнению, самые полезные продукты - те, которые были выращены с любовью.

Моника Белуччи (55 лет)

Звезда неоднократно признавалась, что спорт не любит.

Моника не сидит на диетах, наоборот, любит вкусно поесть и почти никогда не отказывает себе в этом удовольствии. Звезду периодически спрашивают: в чем секрет молодости? Итальянка говорит, что просто "любовь к жизни".

Актриса считает, что красота - это отношение к себе и окружающей миру. Моника честно говорит, что это совершенно иной способ посмотреть на жизнь. Сейчас в центре внимания звезды родные и дети.