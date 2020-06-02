"Дело значительно серьезней": Сергей Жигунов подтвердил новости о судебных тяжбах

Жигунов объяснил, что его продюсерская работа связана с многочисленными рисками и финансовыми потерями.

"Так случилось несколько лет назад при производстве проектов "Динозавр" и "Горюнов". Как бы горько это ни было, но кино - вообще венчурный бизнес, и потери - его часть. При этом речь идет не о моих личных долгах, а о долгах компании, по обязательствам которой я выступаю поручителем. Поэтому обличительные интонации некоторых СМИ вызывают по меньшей мере недоумение", - заметил он.

Над судебными вопросами от имени Сергея Жигунова сейчас работает группа квалифицированных юристов. Он подчеркнул, что некоторые СМИ некорректно выдергивают слова из контекста.

"Я не пытаюсь ни у кого отсудить принтер и карандаш, дело значительно серьезней. И в этом деле существует ряд грубых нарушений законодательства, просматривается заинтересованность некоторых участвующих в нем лиц и масса других обстоятельств, опубличивание которых сейчас может существенно повлиять на конечный результат. Именно поэтому я не комментирую и не собираюсь комментировать эти судебные процессы", - добавил Сергей.

По поводу судов, квартир и прочего - это судебная ошибка. Жигунов также приложил соответствующую справку.

Кроме того, он опроверг информацию, полученную СМИ от его соседа - живописца Заграевского. Этот человек не может ничего рассказать, что было бы правдой, ведь Сергей никогда не дружил с ним.