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"Дело значительно серьезней": Сергей Жигунов подтвердил новости о судебных тяжбах

Сергей Жигунов

ФОТО: скриншот видео

Российский актер Сергей Жигунов сделал заявление в соцсетях и ответил на многочисленные публикации в СМИ. Он указал, что некоторые статьи не соответствуют действительности. 

Жигунов объяснил, что его продюсерская работа связана с многочисленными рисками и финансовыми потерями.

"Так случилось несколько лет назад при производстве проектов "Динозавр" и "Горюнов". Как бы горько это ни было, но кино - вообще венчурный бизнес, и потери - его часть. При этом речь идет не о моих личных долгах, а о долгах компании, по обязательствам которой я выступаю поручителем. Поэтому обличительные интонации некоторых СМИ вызывают по меньшей мере недоумение", - заметил он. 

Над судебными вопросами от имени Сергея Жигунова сейчас работает группа квалифицированных юристов. Он подчеркнул, что некоторые СМИ некорректно выдергивают слова из контекста. 

"Я не пытаюсь ни у кого отсудить принтер и карандаш, дело значительно серьезней. И в этом деле существует ряд грубых нарушений законодательства, просматривается заинтересованность некоторых участвующих в нем лиц и масса других обстоятельств, опубличивание которых сейчас может существенно повлиять на конечный результат. Именно поэтому я не комментирую и не собираюсь комментировать эти судебные процессы", - добавил Сергей. 

По поводу судов, квартир и прочего - это судебная ошибка. Жигунов также приложил соответствующую справку. 

Кроме того, он опроверг информацию, полученную СМИ от его соседа - живописца Заграевского. Этот человек не может ничего рассказать, что было бы правдой, ведь Сергей никогда не дружил с ним.

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