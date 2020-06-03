"Три дня я провела в больнице": Юлия Савичева рассказала, как потеряла ребенка

Савичева признавалась, что, когда она ждала своего первенца, то она неделями не бывала дома. У нее были бесконечные перелеты и гастроли. Усталость от работы переросла в хроническую. Врачи предупреждали Юлию, но она не слушала их. В итоге - женщина потеряла ребенка.

"До сих пор мы вспоминаем этот период с ужасом и содроганием! В тот момент рядом не было подготовленных людей и больниц, в которых мне могли бы помочь.

Спустя какое-то время мы все-таки нашли роддом, где меня приняли. Я очень благодарна врачам за профессионализм и оперативность, с которой они смогли провести операцию, не вдаваясь в подробности.

Три последующих дня я провела в больнице, а после моего возвращения домой мы всей семьей просто молчали, и, если честно, мы до сих пор в разговорах обходим эту тему стороной", - сказала она.

После долгих попыток у Юли и ее супруга родилась на свет чудесная девочка. Ради дочери она поставила на паузу музыкальную карьеру. В разговоре со СМИ певица даже призналась, что ей было сложно возвращаться на сцену.