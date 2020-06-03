Автопилот Tesla не заметил препятствие и въехал в грузовик

В Тайване произошла автоавария на хорошей, многополосной магистрали. Две полосы из трех блокировал перевернувшийся на бок фургон. Судя по записям камер видеонаблюдения, автоводитель жив и здоров, самостоятельно выбрался из машины и ждал спасателей. Остальные участники дорожного движения притормаживали и объезжали место происшествия.

Видео: авария Tesla Model 3

У всех все шло хорошо, кроме белой Tesla Model 3. Со скоростью примерно 110 км/ч электромобиль ехал по третьей полосе. И не останавливаясь въезжает в опрокинувшийся фургон. Отреагировал не автопилот, а водитель, который в последний момент успел нажать на тормоза. Водителя это спасло от худшего сценария, а вот суперкар - нет.

Tesla Model 3 оборудована 8 видеокамерами, которые создают трехмерное изображение в радиусе 250 метров. Также машина имеет 12 сканеров ультразвука радиусом лдействия в 500 метров и радар, который должен распознать препятствие даже в условиях тумана и дождя. И это уже не первый случай, когда технологии подводят. Ранее Tesla Model S не заметила автомобиль пожарных и врезалась в него. Также известно, что машина этой же модели протаранила полицейский автомобиль.