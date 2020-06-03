Ср, 3.06.2020
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Автопилот Tesla не заметил препятствие и въехал в грузовик

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Рано или поздно все автомобили будут самостоятельно менять полосы, объезжать препятствия. Уже сейчас многие автомобили оснащены системами, которые позволяют им держаться прямо по курсу. Однако, иногда эти способности дают сбои. 

В Тайване произошла автоавария на хорошей, многополосной магистрали. Две полосы из трех блокировал перевернувшийся на бок фургон. Судя по записям камер видеонаблюдения, автоводитель жив и здоров, самостоятельно выбрался из машины и ждал спасателей. Остальные участники дорожного движения притормаживали и объезжали место происшествия. 

Видео: авария Tesla Model 3

У всех все шло хорошо, кроме белой Tesla Model 3. Со скоростью примерно 110 км/ч электромобиль ехал по третьей полосе. И не останавливаясь въезжает в опрокинувшийся фургон. Отреагировал не автопилот, а водитель, который в последний момент успел нажать на тормоза. Водителя это спасло от худшего сценария, а вот суперкар - нет. 

Tesla Model 3 оборудована 8 видеокамерами, которые создают трехмерное изображение в радиусе 250 метров. Также машина имеет 12 сканеров  ультразвука радиусом лдействия в 500 метров и радар, который должен распознать препятствие даже в условиях тумана и дождя. И это уже не первый случай, когда технологии подводят. Ранее Tesla Model S не заметила автомобиль пожарных и врезалась в него. Также известно, что машина этой же модели протаранила полицейский автомобиль. 

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