"Если происходит любовь, то все в порядке". Цекало о карантине с супругой и десяти сериалах в день

Справка: В России продюсерская компания Александра Цекало называется "Среда", существует она с 2008 года.

Среди проектов "Среды" - "Фарца", "Метод", "Саранча", "Sпарта", "Территория" и другие.

В 2016 году Цекало первым из российских продюсеров продал сериал сервису Netflix - это был сериал "Мажор".

В этом году году "Среда" выпустила два успешных сериала - "Последний министр" о неуклюжем чиновнике и "Проект "Анна Николаевна"" о женщине-роботе российского производства.

В Лос-Анджелесе Цекало основал Sreda Global. Это отдельный бизнес, по словам продюсера, компания создана для производства американских сериалов.

По признанию Цекало в интервью "Медузе", он каждый день смотрит по десять эпизодов разных сериалов. Часть из них - со своей супругой Дариной.

"Одни эпизоды полностью, из них часть смотрим вместе, а где-то посмотрел одну серию, и все понятно, дальше неинтересно; или интересно, куда эта линия придет, и я продолжаю.

Я пытаюсь понять: что сделали неправильно, что сделали правильно, почему Amazon купил этот сериал, что интересно платформам. Это все часть работы и учебы", - рассказывает он.

"Сериалы делятся на две категории: которые мы смотрим вдвоем с Дариной и с удовольствием, просто, как зрители, а есть сериалы, которые я смотрю сам. Иногда смотрю, потому что хочу понять успех сериала, который мне не нравится; или хочу понять, почему о нем говорят или почему он не пошел", - добавляет продюсер.

К слову, Цекало не скрывает, что для него с женой карантин не пугающая ситуация, они вместе прекрасно проводят время, вместе и работают:

"Мы вдвоем, мы предоставлены друг другу, нам прекрасно вместе и жить, и работать, и готовить.

В остальном все зависит от того, что происходит между людьми, которые находятся в карантине. Если происходит любовь, то все в порядке".

Цекало, безусловно, искушенный зритель. Свои знания и мнение он теперь транслирует в профиле "Среды" в социальной сети Instagram. Там на пару со своим управляющим партнером Иваном Самохваловым, находящимся в России, он начал вести блог о сериалах под названием "Сериаlist".

Здесь Цекало не рекламирует свои проекты, а рассказывает о тех, которые его впечатлили.

"Это [сейчас] как голос в изоляции, решили рассказывать про все хорошее, что есть в мире сериалов. Мы пытаемся найти материал про сериалы не поверхностный, а какой-то более глубокий" - говорит Александр.

В первом эпизоде он советует сериалы Patriot ("Патриот") и Perpetual Grace ("Предприятие "Божий дар"").

"Для меня "Патриот" - один из самых крутых сериалов последнего десятилетия, это очень круто, очень необычно", - признается продюсер.

Выделил продюсер и сериал "Hunters" ("Охотники"), который по его словам, они с Дариной посмотрели за день, не отрываясь. По мнению Цекало, успех этого сериала в смешении жанров:

"Там есть место всему. И плакать, и смеяться, и просто остановить и перемотать: они что, правда, так сняли? Это что, правда, можно?

***** [Черт!], это же так круто и вообще нереально, это же просто сойти с ума, кто эти люди, которые это сделали".

Да, про него будет отдельный рассказ в "Сериаlist".