"Эй, Лобанов!" Актер Александр Ильин ответил, раздражают ли его вопросы про своего героя

По признанию актера, все меньше и меньше вещей могут его вывести из себя.

"Раньше я был гораздо более вспыльчивым человеком, а сейчас куда-то это уходит. Меня может заводить, когда человек упорно не хочет соглашаться с очевидной, бесспорной вещью", - признался Ильин.

Раздражают ли его вопросы про Семена Лобанова? По словам актера, тут важно различать, в какой форме они задаются.

"Я ничего против не имею, я очень люблю эту свою работу, которой я занимался долгое время. Я считаю, она получилась, и этот сериал - это большой шаг в кинопроизводстве сериалов. "Интерны" задали планку, было даже такое понятие: "Давайте снимать качество сериала "Интернов".

Поэтому злиться и не любить то, что со мной происходило, нет причин", - пояснил актер.

В то же время для него неприемлемо, когда люди начинают в какой-то вольной форме общаться:

"Как будто мы знакомы несколько лет и позволяют со мной говорить, как вздумается - не всегда тон их или желание пошутить совпадает с моим настроем и отношением к сложившемуся диалогу. Могут возникать какие-то моменты".

Актер не скрывает, что в негодование его может вводить то, когда люди начинают судить по себе.

"Когда говорят: "Большинство ваших зрителей приходят на концерт из-за сериала "Интерны"". Он судит по себе. Сам смотрел сериал, телевизор и у него такое впечатление, и он по себе говорит как о большинстве. Это меня не может удовлетворять в плане диалога. Я считаю это чушью. Как ты можешь говорить за кого-то, кроме себя?

На концерте единицы могут выкрикивать "Лобанов!". А потом, мол, "Люди кричат". И это подмена. Это звучит иначе. Такими вопросами они складывают у читателей и зрителей картинки, которые не соответствуют действительности", - продолжает он.

Если на улице к нему обращаются "Эй, Лобанов", актер это воспринимает словно из разряда "какой-то гопнической херни".

"Я не поддерживаю, когда забываются в разговорах с другими. У меня жизнь много раз поменялась, кучу всего сделал после этого, что там происходит у людей - это факт их личной биографии", - подытожил актер.

ФОТО: Кадр из видео на канале "Говорящие Головы"

Отметим, что Александр Ильин бывал в Риге и не раз. По его словам, здесь он снимался в четырехсерийном фильме "Забытый" и в полнометражном фильме "С пяти до семи". Его группа "План Ломоносова" в страны Балтии пока не приезжала, но все впереди, говорит он.

На вопрос о том, как актер проводит карантин, он поделился, что ездит в деревню и пишет альбом. Примечательно, что накануне закрытия границ он оказался как раз в Италии:

"Я прошелся по краю - в последние два дня моего пребывания закрыли Колизей. Я успел посмотреть Музей Ватикана и другие места, но это все началось. Я как будто по рушащемуся мосту пробежал", - вспоминает он.

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