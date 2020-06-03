С каждого по евро. Эстонцы хотят продать остров всем латышам сразу

Остров, площадь которого 80 гектаров, находится в Балтийском море между Сааремаа и Эстонией, в 3,5 часах пути от Риги.

"Хотим, чтобы остров приватизировали латыши, потому что Латвии не принадлежит ни один остров, а у Эстонии их более 2000. Если каждый латыш вложит по одному евро, у страны будет свой остров, которым можно гордиться", - пишут авторы объявления, отмечая, что на острове солнечных дней на 32% больше, чем во всей Эстонии и редко идет дождь.

ФОТО: скриншот city24

На острове живут 1000 овец, два зайца, лиса, три цыпленка и курица. Продавцы рекламируют свои огромный винный погреб, в котором будет весело пережидать вторую волну возможную волну коронавируса. "Здесь можно прожить целый год и не ходить в магазин за вином. Поверьте, это хорошая покупка", - пишут в объявлении.

На острове есть действующий маяк, небольшая пристань, несколько зданий. Электричество вырабатывают солнечные батареи и ветряки.

Цена вопроса - 1 919 968 евро.