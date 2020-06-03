Литва разрешила airBaltic летать из Вильнюса в Париж

По предложению министра иностранных дел Линаса Линкявичюса авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) разрешено выполнять полеты из Вильнюса и Паланги в Копенгаген.

Авиакомпании аir Baltic разрешено возобновить полеты из Вильнюса в Париж.

Авиакомпании Wizz Air разрешено возобновить рейсы из Каунаса в Турку (Финляндия), из Вильнюса в Билунд (Дания), Париж и Ниццу (Франция).