Литва разрешила airBaltic летать из Вильнюса в Париж

Правительство Литвы разрешило с четверга возобновить регулярное авиасообщение с Францией, Данией и Финляндией.
По предложению министра иностранных дел Линаса Линкявичюса авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) разрешено выполнять полеты из Вильнюса и Паланги в Копенгаген.
Авиакомпании аir Baltic разрешено возобновить полеты из Вильнюса в Париж.
Авиакомпании Wizz Air разрешено возобновить рейсы из Каунаса в Турку (Финляндия), из Вильнюса в Билунд (Дания), Париж и Ниццу (Франция).
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