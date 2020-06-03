Стычка переросла в кровавую драку с топором для мяса. Новые детали конфликта в Гарциемсе

Раненый мужчина попал в руки оперативно прибывших медиков, приехали на место происшествия и несколько экипажей полиции, которые начали выяснять, как все произошло.

"Якобы парни встали перед машиной, так как машина ехала посреди дороги, начали спорить о том, кто первый поедет, кто пойдет. Затем все прибежали сюда и большая стычка была здесь внутри", - рассказала работница магазина.

По словам местных жителей, все началось с того, что неподалеку, в месте, где на видео остановились несколько автомобилей, посреди дороги что-то не поделили двое прохожих и местная жительница, находившаяся за рулем легковушки. Кто, что и кому сказал - неизвестно, однако пьяные пешеходы несколько раз ударили по автомобилю женщины.

Женщина позвонила своему сыну, который в тот момент отдыхал неподалеку, и он вместе с другом быстро пришел на место событий. Тогда на горизонте появилось и оружие, однако, как видно на видео - даже оно не остановило одного из пьяных.

Местные рассказали, что пострадавшего мужчину ранее видели в местном баре, смакующим пиво, однако ничто не свидетельствовало о том, что он агрессивен. Да и продавщица была удивлена кадрами, на которых он был запечатлен.

"Я могу охарактеризовать его как очень миролюбивого, я его встречала на улице до этого. Я никаких признаков агрессии в нем не видела. Кто виновен, кто невиновен, я комментировать не могу", - сказала она.

Мужчина, пустивший в ход пистолет, по его словам, сделал это в целях самозащиты. Кроме того, он был заряжен звуковым патроном, поэтому не остановил нападавшего, который ранее напал на дороге на друга матери.

Сотрудники Госполиции после инцидента начали два уголовных процесса - один за преступление против здоровья другого человека, а второй - за намеренное повреждение чужого имущества.

Смотрите сюжет на латышском языке: