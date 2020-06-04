Значение витамина D3 для организма человека

Витамин D3 в теле человека в основном образуется под воздействием солнечного света, однако в наших широтах количество солнца и возможность достаточное время находиться под его лучами, к сожалению, ограничены. Как дополнительно получать витамин D, чтобы его недостаток не влиял на общее состояние здоровья?

Значение витамина D

Витамин D необходим костям, зубам и суставам - он помогает кальцию и фосфору абсорбироваться в организме человека.

Витамин D в достаточном количестве способен регулировать и поддерживать работу иммунной системы, снизить риск развития рассеянного склероза, стимулировать работу мозга, помогает "отрегулировать" частоту приступов астмы и других ее симптомов, а также снижает риск развития ревматоидного артрита у женщин.

Достаточный уровень витамина D позволяет снизить риски развития сахарного диабета, различного вида онкологических заболеваний, а также болезней сердца.

Важно упомянуть, что недостаток этого витамина влияет также на появление хронических заболеваний - например, мигрени, депрессии, ожирения, бессонницы, псориаза, диабета, воспаления кишечника, деменции, ухудшения слуха и даже бесплодия. Ясно одно - влияние этого витамина очень важно для организма человека и здоровья.

Что указывает на недостаток витамина D?

Недостаток витамина D без проведенных в лаборатории анализов довольно трудно определить, однако самые распространенные симптомы - усталость, слабость, боли в костях, ослабленный иммунитет и частые болезни.

Если концентрация витамина D в крови менее 10 нг/мл - это критически низкий уровень дефицита. Достаточный уровень витамина D в крови - начиная от 40-70 нг/мл.

Чаще всего недостаток витамина D констатируют, если человек недостаточное количество времени проводит на солнце. В наших широтах солнечная погода радует нас не каждый день, к тому же при работе в закрытых помещениях тело человека и так не видит солнца.

На практике чаще всего недостаток витамина D наблюдается у вегетарианцев, веганов и людей, у которых непереносимость лактозы. Витамин D можно получать не только с солнцем, но и с пищей.

Как полноценно получать витамин D?

Во-первых, при любой возможности надо проводить время на солнце (конечно, в разумных пределах, избегая возможности обгореть или получить солнечный удар). Минимальное рекомендуемое время на солнце - два раза в неделю от 10 до 15 минут, не используя защитный крем с SPF-фильтром. Главное, чтобы время, проведенное на солнце, не было очень долгим, что может повлиять на здоровье кожи и способствовать ее старению.

Если побыть на солнце невозможно, то отличный вариант - пересмотреть свое меню и выбрать продукты, которые способны стимулировать необходимый синтез витамина D в организме. Правда, с продуктами питания витамин D можно получить только в маленькой дозе. Рекомендуется включить в рацион печень трески, лосось, тунец, рыбий жир, свежие молочные продукты, яйца и грибы.

В дополнение к продуктам питания можно использовать эффективные пищевые добавки, которые хорошо абсорбируются и растворяются в организме, обеспечивая человеку необходимую дозу витамина.

Употребляя витамин D внутрь, медики советуют принимать также пару капель оливкового масла, потому что витамин D хорошо растворяется в жирах.

О дополнительном принятии витамина D рекомендуется подумать весной, осенью, зимой и во время беременности. Лучше всего витамин D абсорбируется в организме, если его принимать часто, но маленькими дозами - 1000-4000 SV (стандартных единиц) каждый день.