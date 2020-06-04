Помогает ли витамин D3 избежать болезней?

Внешняя и социальная предосторожность

Любой может уберечь себя от лишнего беспокойства, соблюдая установленные в стране меры безопасности. Ограничения социализации и дистанции или регулярная гигиена рук и дезинфекция поверхностей действительно могут спасти жизнь.

Витамин D влияет на иммунитет

Человеческий организм - очень сложный механизм, которому каждый день угрожают тысячи болезней - все, что мы можем делать, это быть осторожными и укреплять свой иммунитет. В случае, когда мы заболеваем, организму необходимо быть достаточно сильным, чтобы бороться с вирусами. Витамин D является одним из важнейших витаминов для полноценного функционирования организма, к тому же очень низкий уровень витамина D ослабляет не только иммунитет, но также и дыхательные пути и легкие, что в случае коронавируса особо опасно.

Слишком низкий уровень витамина D может способствовать множеству заболеваний, в том числе и обострениям легочных инфекций, пневмонии, мигрени, депрессии и гриппа. На самом деле любая болезнь, которая возникает из-за ослабленного иммунитета, может быть результатом недостатка витамина D.

Человек может регулярно получать витамин D, находясь 15-20 минут в день на солнце - это способствует тому, что в коже образуются соответствующие вещества. Однако принимая во внимание, что доступность солнца и специфика времен года в наших широтах ограничивают нас в этой возможности, приходится думать об альтернативах.

Витамин D растворяется в жирах. Если растворить его в конопляном масле или в оливковом масле первого отжима, он лучше усвоится в организме. Это потому, что природные вещества масел, например, содержащиеся в оливковом масле витамины А и Е, имеющиеся в конопляном масле жирные кислоты омега-3 и омега-6 помогают всасыванию холекальциферола, или витамина D.

Уровень витамина D в организме в большой степени определяет то, как иммунная система каждого человека будет реагировать на инфекции, в том числе и в случае, когда человек уже заболел. Например, в случае коронавируса необходимо повысить потребление витамина D до достаточного уровня, чтобы спасти организм от тяжелых последствий для органов дыхания и других систем. Это, конечно, не единственный и не главный способ лечения, однако его можно считать профилактическим методом на пути к здоровому организму.

Если у человека нет возможности получать витамин D с солнечным светом, то "резервы" тела можно пополнить с помощью продуктов питания или природных аналогов витаминов.

Определи свой уровень витамина D

Рекомендуется раз в год с помощью анализа крови в лаборатории проверять уровень этого витамина. Критически низкий уровень - ниже 10 нг/мл, недостаточный - 10-30 нг/мл, достаточный - 30-100 нг/мл. Получив результаты анализов, можно сделать дальнейшие выводы по поводу восполнения витамина D3 в организме или поддержания уже имеющегося уровня в рамках нормы.

Если витамина D3 в организме не хватает, необходимо интенсивно подумать о дополнительном принятии натуральных пищевых добавок и продуктов питания. Витамин D2 содержится в грибах, а витамин D3, в свою очередь, - преимущественно в продуктах животного происхождения и рыбе (лосось, тунец, сардины).

Проверь свой уровень витамина D в крови и обеспечь себе сильный иммунитет!