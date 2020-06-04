Певица Софи Эллис-Бекстор напугала поклонников жутким фото из больницы

"Я оказалась в больнице после того, как во перевернулась на дорожке у Темзы, во время вечерней прогулки на велосипеде. Я опубликовала черно-белую фотографию, чтобы она не была слишком страшной. Со мной все в порядке, это просто синяки и ссадины. Спасибо врачам и персоналу больницы, в которой я родилась, за то, что склеили меня обратно", - написала Софи Эллис-Бекстор.