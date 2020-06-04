Чт, 4.06.2020
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Певица Софи Эллис-Бекстор напугала поклонников жутким фото из больницы

Софи Эллис-Бекстор (Sophie Ellis-Bextor)

ФОТО: https://www.instagram.com/sophieellisbextor/

Британская поп-певица Софи Эллис-Бекстор (Sophie Ellis-Bextor) шокировала подписчиков в соцсетях снимком из больницы.

Звезда была госпитализирована с многочисленными ссадинами и травмами. На своей Instagram-странице она разместила снимок прямо из палаты. Он шокировал ее поклонников. 

Оказалось, что Софи неудачно упала с велосипеда. Она поблагодарила всех, кто помог ей после падения. 

"Я оказалась в больнице после того, как во перевернулась на дорожке у Темзы, во время вечерней прогулки на велосипеде. Я опубликовала черно-белую фотографию, чтобы она не была слишком страшной. Со мной все в порядке, это просто синяки и ссадины. Спасибо врачам и персоналу больницы, в которой я родилась, за то, что склеили меня обратно", - написала Софи Эллис-Бекстор.

Подписчики были поражены снимком и пожелали Софи скорейшего выздоровления. 

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