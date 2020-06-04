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  • "Эстрада у нас убогая": Муж Полины Гагариной стал писать грустные стихи и собрался в "Голос"

"Эстрада у нас убогая": Муж Полины Гагариной стал писать грустные стихи и собрался в "Голос"

Дмитрий Исхаков

ФОТО: https://www.instagram.com/isxakov/

18 мая стало известно, что популярная исполнительница Полина Гагарина расстается со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Эту новость мужчина подтвердил в разговоре с продюсером канала Super.ru. Тем не менее, пара никак не комментирует ситуацию дальше. 

В социальных сетях пара перестала размещать совместные фото. У каждого теперь отдельные фотографии и отдельное времяпровождение. Подписчики заметили, что Дмитрий стал размещать странные сообщения, а теперь и вовсе сменил прическу и стал сочинять стихи. 

В следующей публикации он сообщил, что ему звонят и просят не публиковать столь личные стихи, но Исхаков отметил, что ему за них не стыдно.

"Внутреннюю цензуру они прошли", - отметил он.

Дмитрий указал, что быть может они срезонируют хоть у одного человека, а если нет - то тоже не беда.

"Да захочу, вообще запою! Думаю, никого не обижу, зная, что многие сами так считают, да и ни для кого это не секрет, что эстрада у нас убогая. Почему бы и нет хуже не станет. Ждите меня на следующем "Голосе"", - написал он. 

Напомним, что Полина Гагарина является одной из наставниц в шоу "Голос".  

ЧТо касается развода, то ходят неподтвержденные слухи, что фотограф останется без недвижимого имущества, если разведется с артисткой, так как его заработки были в разы меньше. Вопреки домыслам о разводе Дмитрий Исхаков продолжает публиковать в Instagram снимки из загородного дома Полины Гагариной. 

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