Тату в честь каждого брака, наркотики и боязнь онкологии: Анджелине Джоли - 45!

В это сложно поверить, но одной из самых ярких актрис Голливуда Анджелине Джоли исполнилось 45 лет. RUS TVNET решил рассказать некоторые любопытные факты из биографии этой звезды.
В подростковом возрасте Джоли любила себя резать.
Школьная подруга актрисы Джин Робинсон рассказывала, что так девочка хотела пощекотать себе нервы, но однажды все закончилось вызовом бригады скорой. У Анджелины потом остались шрамы.
Кстати, это стало одной из причин, почему ее не взяли в модели.
Серьезная карьера на экране у Джоли началась с видеоклипов. Сначала она получила главную роль в клипе The Rolling Stones "Anybody Seen My Baby".
Крестные родители звезды - знаменитые актеры Максимилиан Шелл и Жаклин Биссет.
Несмотря на происхождение и то, что актриса была приближенной к миру кинематографа, ей все-таки пришлось пройти путь от малобюджетных картин и эпизодов до главных ролей в блокбастерах.
Все ее старания окупились сполна. Свой первый "Оскар" она получила в 25 лет за роль в фильме "Прерванная жизнь".
Ее прорывом в карьере кинематографисты считают сложную роль в драме "Джиа". Это тяжелая автобиографичная история о судьбе супермодели 1970-х Джии Мари Каранджи. Девушка скончалась от СПИДа в 26 лет.
Джоли не сразу согласилась на предложения продюсеров. Она отказывалась и считала, что между ней и героиней "слишком много общего".
В то время Джоли страдала от тяжелой наркотической зависимости.
Спасательным кругом на тот момент для актрисы стал ее первый супруг Джонни Ли Миллер. Он помог ей справиться с зависимостью. Быть может вы помните, они вместе снимались в фильме "Хакеры".
Любопытный факт, в честь каждого брака Анджелина делала татуировки.
Конечно, при каждом разводе она спешила из свести и обещала себе, что больше подобное не повторится. Но, как бы не так...
Анджелина стремилась ко всему необычному и ее бракосочетания тоже были необычными.
Мало кто знает, но в первый раз она выходила замуж в черных кожаных штанах и белой рубашке. На спине кровью было написано имя мужа.
Немного шокирует, правда?
Второй брак Джоли был с эксцентричным актером Билли Боб Торнтоном. Он был на 20 лет старше певицы.
Интересный момент: во время брака супруги носили на шее пузырьки с кровью друг друга. Кстати, говоря о странных подарках - на годовщину свадьбы актриса сделала мужу подарок: купила себе и ему две могилы в Арканзасе.
Казалось бы, что безумие ушло в прошлое. Рядом с Анджелиной появился красавчик Брэд Питт. Пара пережила шумиху в СМИ, ведь писали, что ради Джоли актер развелся с Дженнифер Энистон.
Их брак просуществовал больше десяти лет.
В третьем браке с актером Брэдом Питтом она родила троих малышей, а троих усыновила.
Таким образом, у нее растут трое сыновей - Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон, а также три дочери - Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Но лишь Шайло, Нокс и Вивьен - биологические дети Анджелины и Питта.
Актриса узнала, что у нее есть риск развития рака груди и яичников. Она приняла непростое решение и удалила эти органы хирургическим путем.
Сейчас Джоли одна из самых обсуждаемых и ярких персон в Голливуде. Поклонники продолжают следить за ее жизнь и надеются, что Анджелина и еще воссоединятся.
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