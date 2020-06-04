"При мне он "на трезваке"": певица Мари Краймбрери об отношениях с Гуфом и романе с Соколовским

27-летняя Мари Краймбрери сейчас является одной из самых востребованных современных исполнительниц в Сети. Девушке приписывают романы со всеми мужчинами, с которыми у нее были дуэты. В интервью Алене Жигаловой она рассказала об отношениях с рэпером Гуфом и Владом Соколовским.
Мари отметила, что Гуф является одним из самых светлых и приличных мужчин в ее жизни.
"Мы знакомы с ним давно", - заметила Краймбрери.
Что касается скандальных прямых эфиров рэпера, то Мари сказала, что в соцсетях сидит редко и эфиры Гуфа не видела. По поводу наркотической зависимости артиста она имеет определенное мнение:
"Я не берусь судить очень многие вещи в его жизни... Я не хочу спрашивать у него почему, зачем и как... Я могу анализировать то, что это человек, с котором я сижу в рестике, говорю про большой теннис, а на следующий день он дарит мне именную ракетку...
При мне он "на трезваке"... Я говорю конкретно про мои отношения с Гуфом. Они чистые и прекрасные".
Мари настаивает на том, что у них с рэпером настоящая дружба. Когда у артистов появилось совместное фото, она получила массу оскорблений, а поклонники стали считать, что они пара.
Краймбрери сказала, что она воспитана так, что не встречается с женатыми мужчинами.
Она считает, что не должна рассказывать о своей личной жизни, если этого не хочет.
Что касается возможного романа Мари с Владом Соколовским, то ее мама была в шоке от этой истории. Она воспитана "супер-правильно", благодарной девочкой, которой не надо ничего чужого.
"Моей маме очень сложно было объяснить, а почему люди так написали, если это неправда", - вспоминает певица.
Рита Дакота также подходила к девушке. Мари тогда не оправдывалась и не объясняла происходящее, хотя она получила массу ужасных сообщений. Через полгода она познакомилась с Владом, тогда ей уже было смешно. Дакота потом тоже извинялась перед ней.
"Я такую ошибку не совершала, чтобы спать с женатым человеком", - указала она.
Видео: Интервью с Мари Краймбрери
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