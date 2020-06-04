Александр Рыбак о зависимости: "Она почти уничтожила мою волю к жизни"

"У меня была тайна. 11 лет я был зависим от снотворного и антидепрессантов. Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась", - признался он.

Александр указал, что в январе 2020 года он начал курс реабилитации и при помощи врачей стал постепенно приходить в порядок.

"В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма.

Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни", - указал Рыбак.

Александр отметил, что знает, что кроме него есть много людей, которые борются подобным, поэтому он решил делиться с подписчиками своим опытом и быть может он кому-нибудь поможет.

Напомним, Александр Рыбак стал известен после победы на конкурсе "Евровидение" в 2009 году. Тогда он набрал рекордное количество баллов, выступая с песней "Fairytale".