Задушил и закопал в дюнной зоне: 15 лет тюрьмы за убийство прокурора на пенсии

Согласно новому приговору, Кадикис признан виновным по статье об убийстве в корыстных целях. Ранее, в решении суда первой инстанции его признали виновным как в убийстве в корыстных целях, так и в убийстве, совершенном, осознавая, что лицо находится в беспомощном состоянии.

Дело снова попало в Окружной суд, так как Верховный суд в марте этого года полностью отменил прежнее решение Апелляционного суда. Данное решение также можно оспорить в Верховном суде.

В суде первой инстанции Кадикис признал свою вину в убийстве женщины, однако не согласился с заключением полиции о том, что сделал это в корыстных целях, а также с тем, что жертва была в беспомощном состоянии.

Как стало известно в октябре 2018 года, по версии Генеральной прокуратуры, обвиняемый взял на себя хозяйственную и социальную помощь прокурору на пенсии Лозе в обмен на наследство. Узнав, что пенсионерка не довольна оказанной помощью и собирается менять завещание, он принял решение ее убить.

Он несколько раз ударил ее тупым предметом по жизненно важным частям тела, а после этого продолжил душить до тех пор, пока она не умерла.

Ее тело он закопал в дюнной зоне в Саулкрастском крае.

С самого начала у следствия была версия об убийстве в корыстных целях, которое никак не было связано с профессиональной деятельностью погибшей. Эта версия впоследствии подтвердилась. Позднее стало известно и то, что женщина жаловалась на Кадикиса в полицию и информировала стражей порядка о том, что получала от него смертельные угрозы.

Ранее Кадикис судим не был.