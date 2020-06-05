Полиция США во время протестов осознанно применяла силу по отношению к журналистам

Первый громкий инцидент был связан с задержанием группы журналистов CNN в прямом эфире 29 мая, однако всего в мае было зафиксировано минимум 50 инцидентов с силовым отношением структуры к журналистам, сообщавшим о местах протестов.

Bellingcat указывает, что по журналистам стреляли резиновыми пулями, в их направлении метали шумовые гранаты, они страдали от слезоточивого и перцового газа, на них физически воздействовали и арестовывали.

В нескольких случаях не исключено, что журналисты пострадали случайно, так как находились в эпицентре событий, однако в нескольких случаях журналистов можно было ясно идентифицировать как представителей прессы, что наводит на мысль, что действия по отношению к журналистам были осознанными.

Нападения на журналистов произошли в нескольких городах США, однако больше всего таких случаев зафиксировано в Миннеаполисе - городе, где погиб Флойд и начались протесты.

Bellingcat предлагает ознакомиться с отдельными инцидентами, на которых было зафиксировано насилие по отношению к представителям масс-медиа.

Инцидент №1, 29 мая: задержание журналистов CNN в Миннеаполисе

Это на данный момент наиболее известное нападение на представителей СМИ во время протестов. Съемочная группа была задержана на улице во время прямого эфире. Для их задержания не было законного обоснования, и примерно через час задержанные журналисты были освобождены.

Инцидент №2, 29 мая: журналистов Wave 3 обстреляли резиновыми пулями в городе Луисвилле, штат Кентукки

Журналисты структурного подразделения NBC Wave 3, которые рассказывали о протестах в прямом эфире, были обстреляны резиновыми пулями с расстоянии всего нескольких метров. Медиа-команда была ясно идентифицируема как представители СМИ.

Инцидент №6, 30 мая: шведские и норвежские журналисты в Миннеаполисе пострадали от резиновых пуль

В шведских и норвежских журналистов, которые отражали протесты в Миннеаполисе, стреляли резиновыми пулями.

"У меня были две камеры, на шее пресс-карта, я надел шлем и противогаз. Мы делали фото и вели себя иначе, чем другие протестующие", - рассказал о произошедшем один из пострадавших журналистов.

Инцидент №8, 30 мая: фотограф в Миннеаполисе потеряла зрение в одном глазу

Фотожурналист Линда Тирадо работала в Миннеаполисе, отражая ход протестов. Выпущенная полицейским пуля попала ей в лицо. Как оказалось позже, фотограф полностью потеряла зрение в левом глазу.

Инцидент №11, 30 мая: в Миннеаполисе пострадали журналисты CBS

В Миннеаполисе резиновыми пулями обстреляли журналистов CNS, ранение получил звукоинженер.

Инцидент №13, 30 мая: журналистам в лицо пустили перцовый газ

Журналист Майкл Адамс во время протестов был повален на землю, а в лицо ему пустили перцовый газ. Во время инцидента у него на видном месте была прикреплена пресс-карта.

Инцидент №14, 30 мая: на австралийских журналистов надели наручники

Полиция в Миннеаполисе задержала группу журналистов австралийского 9 News. Представителей СМИ заковали в наручники и обыскали. Позднее из освободили.

Инцидент №18, 30 мая: в Нью-Йорке арестовали журналиста The Huffington Post

Журналиста американского издания The Huffington Post Кристофера Матиаса задержала полиция Нью-Йорка. У него на видном месте была пресс-карта и он не сопротивлялся требованиям полиции.

Bellingcat обобщил информацию о произошедших только в мае действиях, направленных против журналистов, находившихся в местах проведения протестов. Скорее всего, насилие по отношению к журналистам продолжилось и на этой неделе - в июне.

Bellingcat считает, что такие действия правозащитных структур США считаются нападением на свободу прессы.

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