Каннский кинофестиваль - 2020: Его отменили, но программа объявлена

В официальную программу вошли 56 фильмов из 2067 просмотренных - рекордное число, так как обычно жюри просматривают около 2 тысяч картин. Треть фильмов из списка были сняты женщинами. Об этом пишет Esquire.ru.
Напомним, 73-й Каннский кинофестиваль должен пройти с 12 по 23 мая, но его отменили из-за пандемии коронавируса Covid-19.
3 июня была оглашено новая конкурсная программа. Эти фильмы будут показаны на других фестивалях по всему миру.
В официальной программе 56 фильмов из 2067 просмотренных.
Представляем 10 картин из списка:
- "Французский диспетчер" Уэса Андерсона
- "Лето 85-го" Франсуа Озона
- "Маленький топор" Стива МакКуина
- "Настоящие матери" Наоми Кавасэ
- "Аммониты" Фрэнсиса Ли
- "Душа" Пита Доктера
- "Еще по одной" Томаса Винтерберга
- "Ирвиг и ведьма" Горо Миядзаки
- "Рай: к счастливой земле" Има Сан Су
- "Мы будем забытыми" Фернандо Труэба
Полный список доступен на сайте фестиваля.
Любопытно, что 16 фильмов из программы были сняты женщинами. 15 картин - это кинодебюты.
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