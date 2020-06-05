Пт, 5.06.2020
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Каннский кинофестиваль - 2020: Его отменили, но программа объявлена

кадр из фильма "Французский диспетчер"

ФОТО: скриншот видео

В официальную программу вошли 56 фильмов из 2067 просмотренных - рекордное число, так как обычно жюри просматривают около 2 тысяч картин. Треть фильмов из списка были сняты женщинами. Об этом пишет Esquire.ru.

Напомним, 73-й Каннский кинофестиваль должен пройти с 12 по 23 мая, но его отменили из-за пандемии коронавируса Covid-19.

3 июня была оглашено новая конкурсная программа. Эти фильмы будут показаны на других фестивалях по всему миру.

В официальной программе 56 фильмов из 2067 просмотренных.

Представляем 10 картин из списка:

  1. "Французский диспетчер" Уэса Андерсона
  2. "Лето 85-го" Франсуа Озона
  3. "Маленький топор" Стива МакКуина
  4. "Настоящие матери" Наоми Кавасэ
  5. "Аммониты" Фрэнсиса Ли
  6. "Душа" Пита Доктера
  7. "Еще по одной" Томаса Винтерберга
  8. "Ирвиг и ведьма" Горо Миядзаки
  9. "Рай: к счастливой земле" Има Сан Су
  10. "Мы будем забытыми" Фернандо Труэба

Полный список доступен на сайте фестиваля. 

Любопытно, что 16 фильмов из программы были сняты женщинами. 15 картин - это кинодебюты. 

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